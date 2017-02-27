Bakan Bozdağ'dan o manşete tepki !

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir gazetenin 'Karargah Rahatsız' başlığıyla manşete taşıdığı habere tepki gösterdi. Bozdağ, 'Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu' dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir gazetenin 'Karargah Rahatsız' başlığıyla manşete taşıdığı habere tepki gösterdi. Bozdağ, "Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu" dedi. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu. Ama belli ki eski hastalıkları depreşenler ve eski Türkiye rüyası görenler hala var. Türkiye eski Türkiye değil. Hala anlamadınız mı?" dedi. Bozdağ, "Hiçbir kimse, güç Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez. TBMM'ye ve Türk hükümetine ayarı sadece Türk halkı verebilir" ifadesini kullandı.
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