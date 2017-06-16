Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na kınama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Kılıçdaroğlu'nu, yargıya ve yargı görevi yapanlara yönelik ahlaki ve hukuki olmayan, hiçbir insaf ve vicdan ölçüsüyle bağdaşmayan haksız ithamlarından dolayı şiddetle kınıyorum' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nu, yargıya ve yargı görevi yapanlara yönelik ahlaki ve hukuki olmayan, hiçbir insaf ve vicdan ölçüsüyle bağdaşmayan haksız ithamlarından dolayı şiddetle kınıyorum" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararının ardından yapmış olduğu yargıya ve yargı mensuplarına yönelik eleştirinin sınırlarını aşan tahkir, tezyif ve tahrik içeren açıklamalarının endişe verici olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderine bazı temel ilke ve gerçekleri sayısız vesilelerle tekrarına rağmen bir kez daha hatırlatma zarureti ortaya çıkmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; kararlarını Anayasa, kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görevlerini bağımsız ve tarafsız yerine getiren hakimler, hem kendilerinin hem de davanın taraflarının siyasi, dini, felsefi, ahlaki, kültürel ve ekonomik farklılıklarını bir kenara bırakarak karar verir; davanın taraflarının ismi, sıfatı, unvanı, makamı, şöhreti ve mesleğini dikkate almaz; dış etkenlerin kararlarını etkilemesine asla izin vermezler" ifadelerini kullandı.

"YARGI MENSUPLARINI HEDEF GÖSTERMEK, TAHKİR VE TEHDİT ETMEK AÇIKÇA SUÇTUR"
"Yargılama süreci devam ederken bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur" diyen Bozdağ, "Mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını temin eden bu kural ve kısıtlamalar, herkes için olduğu gibi hiç kuşkusuz Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli ve bağlayıcıdır. Günlük çıkara veya rüzgarın estiği yöne ya da yargı kararının içeriğini beğenip beğenmemeye göre yargı mensuplarını yüceltmek veya yermek, hukuk devleti ilkesini içselleştirememiş sorunlu bir muhalefet anlayışının ürünüdür. Demokratik bir hukuk devletinde yargı ve yargı kararları elbette eleştirilebilir. Ancak, kararı eleştirmek yerine kararı veren yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir, tezyif ve tehdit etmek ahlaki değildir; demokratik bir hak olan eleştiri hiç değildir. Aksine kanunun tanımladığı açık suçlardandır. Kendi kuralları içinde işleyen yargılama süreçlerine müdahale hevesi, ne Türkiye'ye fayda getirir ne de ısrarla sürdürülen hazin muhalefete bir seviye kazandırır. İşini yapan ve ancak kararıyla konuşan yargı mensuplarını siyasi polemik ve tartışmaların odağına yerleştiren ve tahrik siyasetini besleyen zehirli dil kimseye fayda getirmez; aksine yargıya güvene, yargı mensuplarına, hukuka, adalete ve hepimize büyük zarar verir" açıklamasında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NU YARGIYA VE YARGI GÖREVİNİ YAPANLARA HAKSIZ İTHAMLARINDAN DOLAYI ŞİDDETLE KINIYORUM"
Bozdağ, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Mahkeme kararlarının halkı sokağa davet ederek denetlenebildiği bir hukuk devleti modeli henüz icat edilmemiştir. Yargısal karar ve tasarrufların denetimi için öngörülmüş kanun yolları herkesçe bilinmektedir. İlk derece mahkemelerince verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz, mahkumiyet hükümlerine karşı da istinaf ve temyiz kanun yolları bulunmaktadır. Bu 'yol'lar 'sokak'larda değil, 'kitap'lardadır; muhakeme usulünü belirleyen kanunlardadır. Hak ve adalet, Ankara-İstanbul E-5 karayolunda veya sokaklarda ya da meydanların ateşli nutuklarında değil, hukukun kendi doğal mecrasındaki işleyişinde, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde aranır. Yargısal süreçlerin kanuni işleyişine müdahale anlamı taşıyabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, taciz, iftira, tahkir, tezyif ve tehdit içeren ifadelerden sakınmak herkes için ortak bir ödevdir. Mahkeme kararının ardında siyasi rakiplerin 'komplo'sunu arama yönündeki beyhude gayretler ise politik bir hezeyan değilse, siyaseten tükenmişliğin ifadesidir. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerin yargı yetkisinin kullanılması kapsamında kalan işlem ve tasarruflarına herhangi bir makam veya merciinin müdahalede bulunması söz konusu değildir. Yargı kararları ile ilgili açıklamalarda bulunurken başta ana muhalefet partisi lideri olmak üzere sorumluluk makamında bulunan herkesin daha özenli ve temiz bir dil kullanmaları sorumluluklarının gereği olarak beklenir. Yollarda yürüyerek veya sokakları hareketlendirerek adalet terazisinin ayarını bozmak mümkün değildir. 15 Temmuz hain ve kanlı darbe teşebbüsüne hukuk kılıcıyla dur diyen Türk yargısı, hiçbir suretle baskı altına alınamaz. Yargıya karşı toplumu tahrik etmeyi bir siyaset tarzı haline getiren Kılıçdaroğlu'nu yargıya ve yargı görevi yapanlara yönelik ahlaki ve hukuki olmayan, hiçbir insaf ve vicdan ölçüsüyle bağdaşmayan, haksız ithamlarından dolayı şiddetle kınıyorum. Kendisini yargı mensuplarına karşı temiz ve milletimizin ahlakına uygun, saygın bir dille konuşmaya davet ediyorum."
(Pelin Üzek/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vinç sağlık ocağına girdi
CSKA Moskova, Kyle Hines ile 2 yıl uzattı
Erdoğan, İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunuyor
Annesini boğarak öldürmüştü: 24 yıla kadar hapsi isteniyor
Pi sayısının 3 bin 141 basamağını ezberledi
Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma çıktı!
Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma çıktı!
Hakkari'de suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
Hakkari'de suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
ABD Başkonsolosluğunda şüpheli şahıs hareketliliği
ABD Başkonsolosluğunda şüpheli şahıs hareketliliği
Yürüyüşün ilk günü tamamlandı
Yürüyüşün ilk günü tamamlandı
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vinç sağlık ocağına girdi
Vinç sağlık ocağına girdi
CSKA Moskova, Kyle Hines ile 2 yıl uzattı
CSKA Moskova, Kyle Hines ile 2 yıl uzattı
Erdoğan, İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunuyor
Erdoğan, İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunuyor
Annesini boğarak öldürmüştü: 24 yıla kadar hapsi isteniyor
Annesini boğarak öldürmüştü: 24 yıla kadar hapsi isteniyor
Pi sayısının 3 bin 141 basamağını ezberledi
Pi sayısının 3 bin 141 basamağını ezberledi
Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Gümrükte tırda 14 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi
Gümrükte tırda 14 bin 880 şişe kaçak içki ele geçirildi
Erdoğan, cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı
Erdoğan, cuma namazını Marmara İlahiyat Camii'nde kıldı
6 ayda 63 kilo verdi
6 ayda 63 kilo verdi
Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,1 büyüdü
Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,1 büyüdü
'Sokakta adalet aranmaz'
'Sokakta adalet aranmaz'
Bakanlık KPSS yerleştirmesi açıklaması
Bakanlık KPSS yerleştirmesi açıklaması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English