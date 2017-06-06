Bakan Bozdağ'dan Gülen'in iadesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarma ilanında yer almasına ilişkin, 'Bakanlar Kurulu çıkarıp çıkarmayacağına kendi ayrıca karar verecektir. Vatandaşlıktan çıkartılması iade edilmesine engel değildir' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarma ilanında yer almasına ilişkin, "Bakanlar Kurulu çıkarıp çıkarmayacağına kendi ayrıca karar verecektir. Vatandaşlıktan çıkartılması iade edilmesine engel değildir" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu, Danıştay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu İdari Yargılama Usul Kanunu, Askeri Ceza Kanunu ve Askeri yargıya ilişkin uyum tasarısı hazırlandığını ve Başbakanlığa gönderildiğini belirterek, " Önümüzdeki pazartesi muhtemelen Bakanlar kurulu gündemine gelecek ve ondan sonra meclise getirilecek. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yasalaşacak. Bu tatile girmeden önce inşallah bu yasaların çıkmasını planlıyoruz" diye konuştu.



"ŞİMDİ SORUŞTURMA AŞAMASINDA DA KAÇAK POZİSYONUNA DÜŞMESİNİ SAĞLAYAN BİR DÜZENLEME YAPTIK"

Daha önce kaçak FETÖ'cülere ilişkin KHK ile bir değişiklik yapıldığını hatırlatan Bozdağ, "Kaçaklar eskiden kovuşturma aşamasında belli davetlere uymazsa kaçak pozisyona düşüyordu. Şimdi soruşturma aşamasında da kaçak pozisyonuna düşmesini sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun ana amacı soruşturmadan kaçan kişinin adli mercilere gelip teslim olmasını, kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap vermesini sağlamak, adli süreçlerin uzatılmasını önlemektir. Bu maksatla yapıldı" açıklamasında bulundu.



"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILMASI İADE EDİLMESİNE ENGEL DEĞİLDİR"

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi vatandaşlıktan çıkarma konusuna gelince, FETÖ terör örgütü kurucusu, yöneticisi, terörist başı Gülen'in iadesinden vazgeçildiği anlamına gelmez. Şu anda ABD ile ilişkilerin ana gündemi FETÖ'nün geçici tutuklanması ve arkasından Türkiye'ye iade edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Adalat Bakanı olarak ben ve Amerikalı muhatapları ile görüşen bütün Bakanlarımızın ana gündemlerinden bir tanesi FETÖ'nün geçici tutuklanması Türkiye'ye iadesidir. Türkiye bundan vazgeçmiş değil, vazgeçmesi de mümkün değil. Türkiye olarak biz Terörist başı Gülen'i eninde sonunda Türkiye'ye getireceğiz. Türk yargısının huzuruna çıkaracağız. Türk Milleti adına Türk yargısı ondan yaptıklarının hesabını soracaktır. Belki şu anda bu olmadı ama bu eninde sonunda gerçekleşecektir. Türkiye'nin bundan vazgeçmesi asla söz konusu değildir. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili şu anda bir prosedür işliyor. Ama diyelim ki İçişleri Bakanlığı ilana çıktı, bu ilan süresinde dönmediği zaman vatandaşlıktan çıkarılması otomatik değil. Bu Bakanlar Kurulunun takdirine bağlı bir şey. Bakanlar kurulu çıkarıp çıkarmayacağına kendi ayrıca karar verecektir. Kaldı ki henüz şu anda böyle bir alınmış karar da yoktur ve yargılama hakkı Türkiye'nin her şartta mahfuzdur. Türkiye'nin yargılama hakkının ortadan kalkması hiçbir şartta söz konusu değildir. Bu yetkisini kullanıp kullanmamak Bakanlar Kurulunun takdirinde olan bir konu. Yani kullanır mı, kullanmaz mı? O şimdiden kestirilemez diyorum. Vatandaşlıktan çıkartılması iade edilmesine engel değildir."

(Pelin Üzek / İHA)