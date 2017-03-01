Bakan Bozdağ'dan 'Deniz Yücel' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili, 'Bağımsız Türk yargısının verdiği kararlardır, siyasi kararlar değildir' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili, "Bağımsız Türk yargısının verdiği kararlardır, siyasi kararlar değildir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Fransa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Bozdağ, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili soru üzerine, "Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Kişilerle ilgili bir soruşturma, kovuşturma, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından yapılmaktadır. Sorduğunuz kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. Bu kararlar itirazı kabil kararlardır. Bu kararı kendi içinde kabul etmeyenlerin etkili başvuru yolları vardır. Bunların hepsini ilgili yargı makamları değerlendirecektir. Bunlar bağımsız Türk yargısının verdiği kararlardır, siyasi kararlar değildir" açıklamasını yaptı.

