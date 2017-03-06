Bakan Bozdağ'dan anlamlı ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum çalışmaları kapsamında Ankara Keçiören'de şehit aileleri ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum çalışmaları kapsamında Ankara Keçiören'de şehit aileleri ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Adalet Bakanı Bozdağ, Keçiören'de şehit ailelerini ve esnafları ziyaret etti. Bakan Bozdağ'a Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da eşlik etti. Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Cengiz Polat'ın ailesini ziyaret etti.
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