Bakan Bozdağ Çin'den FETÖ'cülerin iadesini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin gezisine eşlik eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Zhang Jun ile görüştü. Bozdağ, Çin'de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin gezisine eşlik eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Zhang Jun ile görüştü. Bozdağ, Çin'de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

Pekin'de gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Çin arasında ikili iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Görüşmede FETÖ terör örgütü ile mücadele konusunu gündeme getiren Bozdağ'ın, Çin'de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini istediği öğrenildi.

