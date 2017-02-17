Bakan Bozdağ bombalı saldırıyı şiddetle kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Viranşehir'de gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Viranşehir'de gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı. Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ, "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını,bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun.Bu terör saldırısı,sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka,adalete,milletimize,devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle,kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler,bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.
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