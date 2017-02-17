Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'nın Kemer ilçesinin kaymakamlık ve adliye binasının 2-3 ay içinde yeni binalarına taşınacaklarının müjdesini vererek, 'FETÖ'den hazineye geçen bir okulu adliyeye çevirme kararı aldık' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'nın Kemer ilçesinin kaymakamlık ve adliye binasının 2-3 ay içinde yeni binalarına taşınacaklarının müjdesini vererek, "FETÖ'den hazineye geçen bir okulu adliyeye çevirme kararı aldık" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Kemer'deki ilk durağı Hükümet Konağı oldu. Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanları tarafından karşılanan Bakan Bozdağ, Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek ve diğer görevliler, önce Kaymakamlık makamına geçti. Bakan'a ziyaret anısı olarak Kaymakam Feslihan tarafından Kemer fotoğrafları armağan edildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindekiler Kaymakamlıktan sonra Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçti. Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan'la Kemer'in yeni adliye binası konusunda toplantı yaptı. FETÖ operasyonları kapsamında el konulan Aslanbucak'taki Toros Güven Koleji binasının Kemer Adliye binası olarak tahsisi konusunda Bakan Bozdağ'ın onay verdiği öğrenildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, Hakim Özlem Canpınar da Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek'e birer hatıra plaketi sundu.

"FETÖ OKULU ADLİYE OLACAK"
Ardından AK Parti Kemer İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Bozdağ, nisan ayında Hükümet Konağı binasının yapımını gerçekleştireceklerini belirtti. Bozdağ, "Kaymakamlığı ziyaret ettik oranın durumunu gördük hakikaten buranın kaymakamlığa ihtiyacı var. İnşallah nisan ayı gibi yeni kaymakamlık binamızın hükümet binamızın yapımını gerçekleştireceğiz. Adliyeye ihtiyaç var. Antalya'da her ilçemize adliye yaptık ama Kemer'de yer sorunu nedeniyle şimdiye kadar yapamadık. Yeri de çözmüştük fakat şimdi daha iyi bir mekan çıktı, şu anda burada FETÖ'den hazineye geçen bir okulu adliyeye çevirme kararı aldık. Bugün Maliye Bakanımızla da görüştük onların da olurunu aldık inşallah yakın bir zamanda Kemer modern bir adliyeye kavuşacak, bununla ilgili bugün her türlü talimatı verdik. Nisan, mayıs ayına kadar adliyemiz yeni binasına taşınmış olacaktır. Kemerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(Hanım Türk /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
4 yaşındaki çocuğun zor anları
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bunu yapmayanlar oy kullanamayacak! Nerede oy kullanacağım öğren...
Bunu yapmayanlar oy kullanamayacak! Nerede oy kullanacağım öğren...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Karabükspor'dan Avrupa'dan men açıklaması
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu
4 yaşındaki çocuğun zor anları
4 yaşındaki çocuğun zor anları
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Trabzonspor'dan stat açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini anlattı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
Erkeklerin yeni umudu lazer teknolojisinde saklı
HDP vekil Encü tutuklandı
HDP vekil Encü tutuklandı
CHP'li vekiller referandum için sahaya indi
CHP'li vekiller referandum için sahaya indi
'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'
'Bu sistem Türkiye'yi bütünüyle daha ileriye götürecek'
Günümüzün en popüler estetik operasyonları
Günümüzün en popüler estetik operasyonları
Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak
Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak
Kahraman Polis Fetih Sekin'in amcası hayatını kaybetti
Kahraman Polis Fetih Sekin'in amcası hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English