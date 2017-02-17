Bakan Bozdağ açıkladı: FETÖ okulu adliye olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'nın Kemer ilçesinin kaymakamlık ve adliye binasının 2-3 ay içinde yeni binalarına taşınacaklarının müjdesini vererek, 'FETÖ'den hazineye geçen bir okulu adliyeye çevirme kararı aldık' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'nın Kemer ilçesinin kaymakamlık ve adliye binasının 2-3 ay içinde yeni binalarına taşınacaklarının müjdesini vererek, "FETÖ'den hazineye geçen bir okulu adliyeye çevirme kararı aldık" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Kemer'deki ilk durağı Hükümet Konağı oldu. Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanları tarafından karşılanan Bakan Bozdağ, Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek ve diğer görevliler, önce Kaymakamlık makamına geçti. Bakan'a ziyaret anısı olarak Kaymakam Feslihan tarafından Kemer fotoğrafları armağan edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindekiler Kaymakamlıktan sonra Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçti. Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan'la Kemer'in yeni adliye binası konusunda toplantı yaptı. FETÖ operasyonları kapsamında el konulan Aslanbucak'taki Toros Güven Koleji binasının Kemer Adliye binası olarak tahsisi konusunda Bakan Bozdağ'ın onay verdiği öğrenildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, Hakim Özlem Canpınar da Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek'e birer hatıra plaketi sundu.



"FETÖ OKULU ADLİYE OLACAK"

Ardından AK Parti Kemer İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Bozdağ, nisan ayında Hükümet Konağı binasının yapımını gerçekleştireceklerini belirtti. Bozdağ, "Kaymakamlığı ziyaret ettik oranın durumunu gördük hakikaten buranın kaymakamlığa ihtiyacı var. İnşallah nisan ayı gibi yeni kaymakamlık binamızın hükümet binamızın yapımını gerçekleştireceğiz. Adliyeye ihtiyaç var. Antalya'da her ilçemize adliye yaptık ama Kemer'de yer sorunu nedeniyle şimdiye kadar yapamadık. Yeri de çözmüştük fakat şimdi daha iyi bir mekan çıktı, şu anda burada FETÖ'den hazineye geçen bir okulu adliyeye çevirme kararı aldık. Bugün Maliye Bakanımızla da görüştük onların da olurunu aldık inşallah yakın bir zamanda Kemer modern bir adliyeye kavuşacak, bununla ilgili bugün her türlü talimatı verdik. Nisan, mayıs ayına kadar adliyemiz yeni binasına taşınmış olacaktır. Kemerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Hanım Türk /İHA)