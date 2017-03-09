Bakan Bozdağ'a sınıf arkadaşından sürpriz hediye

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sınıf arkadaşı Ebazer Karakuş, kendisine 30 yıl önce çekilmiş mezuniyet fotoğrafını hediye etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sınıf arkadaşı Ebazer Karakuş, kendisine 30 yıl önce çekilmiş mezuniyet fotoğrafını hediye etti. Adalet Bakanı Bozdağ'a sınıf arkadaşı tarafından 30 yıl önce çekilmiş mezuniyet fotoğrafı hediye edildi. Referandum çalışmaları kapsamında Çorum'da bulunan Bakan Bozdağ, Osmancık Belediyesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sınıf arkadaşı Ebazer Karakuş'un sürprizi ile karşılaştı. Karakuş, Bakan Bozdağ'a bundan tam 30 yıl önce İlahiyat Fakültesindeyken sınıf arkadaşları ile birlikte çekilmiş, kendisinin de içinde yer aldığı fotoğrafı hediye etti. Fotoğrafı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bakan Bozdağ, dakikalarca fotoğrafı inceledi. Karakuş'a teşekkür eden Bozdağ, fotoğrafın kendisi için çok güzel bir sürpriz olduğunu ifade etti. (İlker Turak / İHA)
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