Bakan Avcı'ya sürpriz

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Uluslararası Dergi Fuarı ödül törenine katıldı. Bakan Avcı'ya program sonunda günün anısına 'Abdulhamid yüzüğü' olarak bilinen yüzük hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Uluslararası Dergi Fuarı ödül törenine katıldı. Bakan Avcı'ya program sonunda günün anısına "Abdulhamid yüzüğü" olarak bilinen yüzük hediye edildi.

Sirkeci Garı'ndaki 8'. Uluslararası Dergi Fuarı kapsamında düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Avcı, stantları gezerek dergileri inceledi. Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan Bakan Avcı, "2006 yılında 126 dergiye abone olunmuş ve toplam 700 bin lira ödenmiş dergilere. Kültür ve Turizm Bakanlığının kendi kütüphaneleri için yaptığı bu aboneler dergiler için önemli bir destek. Başakşehir gibi fedakar kültür dostu belediyelerimiz sayesinde bunlar bugüne kadar gelebiliyorlar. 2006 yılında 126 çeşit süreli yayın ve 700 binlik bir destek söz konusu iken, 10 yıl sonra 2016 yılında 286 çeşit süreli yayına abone olundu ve 5 milyon 100 bin lira ödendi. İnşallah bu yıl da yayın sayısını 301'e çıkardık ve bunlar için de 6 milyon 500 bin ödeme yaptık. Yani tam dergi çıkarılacak zaman. Ayrıca Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğümüz bu yıl dergilerimizin düzenlediği etkinliklere, programlara destek sağlıyorlar" dedi.



"DERGİLER VE SÜRELİ YAYINLAR MİLLETİMİZİN HAFIZASI"

Dergilerin millet üzerindeki etkisine değinen Bakan Avcı, "Dergiler ve süreli yayınlar milletimizin hafızası. Bu yüzden bakanlığımız ülkemizde basılan süreli yayınlardan birer nüshayı, 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu uyarınca milli kütüphanemizin arşivine kazandırıyor. Böylece ilçelerdeki yerel süreli yayınlara varıncaya kadar geniş bir dergi arşivimiz oluşuyor. Ayrıca içinde araştırmacılarımızın çok sık yararlandıkları geniş bir süreli yayın koleksiyonumuz dijital ortama aktarılıyor. İşte bu dijital yayınlar bakanlığımızın yeni uygulaması çerçevesinde araştırmacılarımızın hizmetine sunuluyor. Özellikle yazılı eserler ile ilgili ücret ödemesi kaldırıldı. Şimdi bütün araştırmacılar bu eserlerden istediklerine rahatça ulaşabilecekler" diye konuştu.

Dergicilik sektörüne katkısı bulunan emekçilere teşekkür eden Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Geçmişten günümüze bakarsak 100 yıl, 200 yıl içerisinde kültüre geçen en önemli köprü olma özelliğini koruyan bir dergicilik var. Bunu da gerçekten ayakta tutup, uluslararası bir hale getiren, emek çeken arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Dergi için bir şeyler yapmak, kültür adına bir geçiş köprüsü veya ilk atlama veya ilk adımdır" şeklinde konuştu.

Program sonunda dergicilik alanında başarılı olanlara ödülleri Bakan Avcı ve diğer katılımcılar tarafından verildi. Bakan Avcı'ye günün anısına gençler arasında "Abdulhamid yüzüğü" olarak bilinen yüzük ve fuarda bulunan çeşitli dergiler hediye edildi.

(Murat Delice /İHA)