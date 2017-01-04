04.01.2017 18:18 Bakan Avcı ve Bakan Eroğlu Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Bazı temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı beraberindeki Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti. Bazı temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı beraberindeki Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.



Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, valilik şeref defterini imzalayarak Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte valilik makamına geçti. Bakan Eroğlu'nun Afyon Lokumu ikramını geri çevirmeyen Bakan Avcı, Vali Aziz Yıldırım'dan kent hakkında bilgi aldı.



Bakan Avcı'nın valilik ziyareti basına kapalı olarak devam etti.

