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Bakan Avcı: Tarihi eser yağması olağanüstü boyutlara ulaştı
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Bakan Avcı: Tarihi eser yağması olağanüstü boyutlara ulaştı

UNESCO Milli Komisyonları Güneydoğu Avrupa Ülkeleri toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dünyada tarihi eser yağmasının olağanüstü boyutlara ulaştığını söyleyerek, batıya kaçırılan eserlerin iadesi konusundaki yönetmeliklerin yeterli olmadığını ifade etti.

UNESCO Milli Komisyonları Güneydoğu Avrupa Ülkeleri toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dünyada tarihi eser yağmasının olağanüstü boyutlara ulaştığını söyleyerek, batıya kaçırılan eserlerin iadesi konusundaki yönetmeliklerin yeterli olmadığını ifade etti.
UNESCO Milli Komisyonları'na bağlı Güneydoğu Avrupa ülkelerinin katılımıyla organize edilen 'Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı' isimli etkinlik İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yönetimiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya UNESCO üyesi Balkan ülkelerinden Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk komisyon üyeleri katılırken, Ukrayna'dan komisyon temsilcisi dışında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslystya da etkinlikte yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yaptı.

"UNESCO'DA DÜNYA 5'TEN BÜYÜK"
Konuşmasına Birleşmiş Milletler ile UNESCO'yu kıyaslayarak başlayan Kültür Bakanı Nabi Avcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki 5 büyük ülke hegemonyasını eleştirmek için kullandığı sloganı hatırlarsak, 'Dünya 5'ten büyüktür' teziyle dile getirdiği sorunlar UNESCO'da yok. UNESCO'da gerçekten dünya 5'ten büyük" dedi.

"TARİHİ ESER YAĞMASI OLAĞANÜSTÜ BOYUTLARA ULAŞTI"
Dünyadaki tarihi mirasların önemine ve artan tarihi eser yağmasına dikkat çekerek konuşmasına devam eden Kültür Bakanı Avcı, "Bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu aynı zamanda hepimizin ortak bir sorunu. Bu, kültürümüzün ve tarihimizin yağmalanması sorunu. Pek çok ülke bu konudaki şikayetlerini ve yürürlükte olan UNESCO yönetmeliklerinin artık yetersiz olduğunu, özellikle 1970 sözleşmesinin, ondan önceki hırsızlık ve yağma olaylarını engellemede yetersiz kaldığını vurgulamışlardı. Maalesef, batıya kaçırılan eserlerin iadesi konusunda yeterli olmadığını söyledim. Dolayısıyla, bu konulardan en çok rahatsız olan ülkeler de Balkan ülkeleri; çünkü biz çok zengin ve kültürel bir mirasın üzerinde oturuyoruz Balkan ülkeleri olarak, bölge ülkeleri olarak. Bunun üzerine Suriye ve Irak'taki otorite boşlukları da eklenince, tarihi eser yağması olağanüstü boyutlara ulaştı. Bu konudaki usulsüzlüklere, yasa dışılıklara dikkat çekmeye çalıştık. Bunu uluslararası bir kampanyaya dönüştürmemiz lazım" diye konuştu.

TOPLANTININ HER YIL BİR BALKAN ÜLKESİNDE YAPILMASINA KARAR VERİLDİ
Bakan Avcı'nın konuşmasının ardından, komisyonda temsilcisi bulunan ülkelerin gündeme getirmek istediği konuların görüşülmesiyle toplantıya devam edildi. Temsilcilerin görüşlerini ve düşüncelerini ortaya koymasının ardından Bakan Avcı da kendi önerisini sunarak, bu toplantının birinci olarak kabul edilip, her yıl bir Balkan ülkesinde tekrarlanarak devam etmesi konusunu gündeme getirdi. Avcı'dan sonra söz alan Slovenya temsilcisi Marjutka Hafner, öneriye olumlu karşıladı ve gelecek yıl yapılabilecek toplantıya gönüllü olarak ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirdi. Büyük çoğunluğun bu önerileri kabul etmesiyle, ikinci toplantının Slovenya, üçüncü toplantının ise Ukrayna'da yapılmasına karar verildi.
(Hüseyin Coşkun / İHA)

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