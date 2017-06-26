Bakan Avcı'nın acı günü

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın dayısı Lütfü Solak hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın dayısı Lütfü Solak hayatını kaybetti.

Bakan Avcı'nın 89 yaşındaki dayısı, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazenin Bilecik Pazarlar ilçesine bağlı Demirköy Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Cenaze törenine Bakan Avcı'nın da katılacağı öğrenildi.

