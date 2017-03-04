Bakan Avcı'dan Hollanda Başbakanı'na sert tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ın referandum etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki göstererek, 'Bunlar geçmişte daha çok Nazi artığı küçük siyasi partilerin söylemleriydi' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ın referandum etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki göstererek, "Bunlar geçmişte daha çok Nazi artığı küçük siyasi partilerin söylemleriydi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, dün başlayan ve bugün ve yarın da devam edecek olan "3'üncü Milli Kültür Şûrası"ndaki komisyonları gezdi. Komisyondaki bazı temsilcilere teşekkür plaketi veren Bakan Avcı, çıkışta İHA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hükümetin yurtdışındaki vatandaşlara yönelik referandum çalışmalarına Almanya'nın ardından Hollanda'dan da olumsuz yanıt gelmesinin sorulması üzerine Avcı, "Bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Özellikle o ülkeler açısından tehlikeli gelişmeler. Çünkü bu saydığınız ülkeler de dahil olmak üzere birçok batı ülkesinde bir zenofobi; yani yabancı düşmanlığı ve bunun bir değişik versiyonu olan İslamofobi, müslüman düşmanlığı veya önyargılar. Bunlar geçmişte daha çok Nazi artığı küçük siyasi partilerin söylemleri idi. Şimdi bunun ana akım siyaset kurumlarına, partilerine ve hatta hükümetlerine ve yerel yönetimlerine sirayet etmesi, onların kendi siyasi gelecekleri ve ruh sağlıkları bakımından tehlikeli bir gidişe işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Avrupa ülkelerine akıllarını başlarına toplamasını temenni eden Bakan Avcı, sözlerini şöyle noktaladı: "Umarım akıllarını başlarına toplarlar ve geçmişte de yaşanan bu tür yabancı düşmanlığı ve benzeri fobyalardan kaynaklanan trajedileri de hatırlayarak zamanında aklı-selime avdet ederler."

(iha)