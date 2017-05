Bakan Avcı'dan Batı medyasına tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 52 ülkeden 145 gazetecinin katıldığı ve aralarında Avrupa'dan da gazetecilerin yer aldığı forumda terör konusunda Batı medyasına tepki gösterdi.

"Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası Medya Forumu Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde gerçekleştirildi. Aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu Ortadoğu ve Avrupa'dan 52 ülkeden 145 gazetecinin katıldığı forumda, Türk ekonomisi ve turizmi anlatıldı. Foruma, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile çok sayıda kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcisi katıldı.



BATI MEDYASINA ELEŞTİRİ

Dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülen forumda konuşan Bakan Nabi Avcı, Türkiye'de yaşanan terör olayları sonrası özellikle batı medyasına eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'de patlama gibi terör olayları bulamayınca, Suriye'de veya Pakistan'daki bir patlamayı sanki Türkiye'de olmuşcasına lanse ediyorlar. Bu algı devam ederse bundan hepimiz etkilenir sadece Türkiye değil. Bir başkasının felaketi bizim mutluluğumuz olamaz. Türkiye'nin maruz kaldığı algılar, döner bu algıları üretenlerin ülkelerini de etkiler" diye konuştu.



"KÜRESEL TEHDİT ANCAK KÜRESEL BİR İŞBİRLİĞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLEBİLİR"

6 ay öncesine kadar batı medyasının çok sistematik bir şekilde Türkiye'deki terör olaylarını abartarak verdiğini kaydeden Avcı, "Terör bütün dünyanın meselesidir. Dünya'da hiçbir ülke ben daha güvenliyim diyemez. Avrupa'da oluyor mu oluyor, Fransa'da oluyor mu, olağan üstü hal var mı, İngiltere'de Brüksel'de, ABD'de de oluyor. Biz diyoruz ki; terör global, küresel bir tehdittir. O yüzden de küresel işbirliği gerektir. Küresel tehdit ancak küresel bir işbirliğiyle etkisiz hale getirilebilir. Sadece güvenlik istihbarat birimleri arasında işbirliğiyle halledilmez, aynı zamanda medya arasında da bunun olması gerekir. Eğer siz Fransa'da olan bir terör olayı ile Türkiye'de yaşanan terör olayını aynı şekilde veremiyorsanız, o zaman işimizi doğru yapamıyoruz demektir" diye konuştu.



"TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOĞUNDAN DAHA GÜVENLİDİR"

Türkiye'de terör olayı olunca özellikle Batı medyasının olayı abartarak Türkiye'nin savaş alanına dönmüş gibi gösterildiğini belirten Avcı, herhangi bir olay olmadığında ise yine aynı medya gruplarının Suriye ve Pakistan'da yaşanan terör olaylarını Türkiye'de olmuşcasına lanse ettiğini söyledi. Avcı şöyle konuştu:

"Türkiye'de olay bulamayınca Suriye'de veya Pakistan'da bir patlamayı Türkiye'de olmuşcasına lanse ederek, 'oralar güvenli değilse Türkiye'de güvenli değildir' algısını oluşturuyor. İşi gerçekten medya olan, gerçek medya editörlerinin, muhabirlerinin bu konuda katkılarına çok ciddi ihtiyaç var. Sadece Türkiye açısından değil, bu algı devam ederse bundan hepimiz etkilenir sadece Türkiye değil. Türkiye'nin en az Almanya kadar Fransa kadar, Belçika kadar, güvenli olduğunu vurgulamakta fayda var. 'Türk ve kültür turizm bakanı tabi böyle söyler' diyebilirsiniz. Hayır. Uluslararası suç endekslerine bakın. Türkiye suç endekslerinde ABD'den de İtalya'dan da, İngiltere'den, Avrupa ülkelerinin hepsinden daha güvenlidir. Bireysel güvenlik bakımından suç endeksleri gösteriyor ki bu saydığım ülkelerden güvenlidir. Bir başkasının felaketi bizim mutluluğumuz olmaz. Türkiye'nin maruz kaldığı algılar, döner bu algıları üretenlerin ülkelerini de etkiler. Turizm iyi dedikçe iyi olan kötü dedikçe kötüye gidecek sektördür. Algıyı ne kadar iyi verirsek, olgu da o kadar iyileşir" ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ GECESİ CNN İNTERNATİONAL ORTALIK BULANDIRIYORDU"

Yabancı bir gazetecinin 15 Temmuz sonrası Türkiye ile yurt dışındaki medya arasındaki durumu sorması üzerine Avcı, Türk medyasının 15 Temmuz gecesi kahramanlık göstererek dik durduğunu hatırlattı. O gece aradığı her televizyon kanalının tehdit aldıklarına yönelik bilgi verdiğini söyleyen Avcı, ancak yurt dışında CNN İnternational, BBC, Newyork Times, The Guardian yayın organlarının darbecilere cesaret verecek yayınlar yaptığını kaydetti. Avcı, "CNN Türk, askerler tarafından basılırken ve çalışanları yasa dışı iş olduğunu, suç olduğunu buna uymayacaklarını söylerken CNN İnternational ortalık bulandırıyordu. Darbecilere esaret verecek yayınlar yapıyorlardı. BBC, cumhurbaşkanının Almanya, yurt dışına kaçtığına dair yayınlar yapıyordu. Ters giden bunlardı" diye konuştu.

