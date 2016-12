01.01.2017 03:26 Bakan Arslan yeni yıla Bolu'da girdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni yıla Bolu Dağı Tünel Kontrol Komuta Merkezi'nde karayolları çalışanları ile birlikte girdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni yıla Bolu Dağı Tünel Kontrol Komuta Merkezi'nde karayolları çalışanları ile birlikte girdi.



Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara girişinde bulunan komuta kontrol merkezini ziyaret ederek, karayolları çalışanlarının yeni yılını tebrik etti. Komuta merkezini gezen Arslan, tünel güvenliği ve kriz yönetimi ile ilgili bilgiler aldı.



Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı ziyarette Bakan Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2016 yılının ülke olarak zor geçtiğini ama Ulaştırma Bakanlığı olarak pek çok projeyi peş peşe geçirdiklerini belirten Bakan Arslan, "Biz Türkiye'nin her yerinde çalışma arkadaşlarımızla, özelikle insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, hayat akışını kesintisiz sürdürmek adına, karayollarında, demiryollarında, deniz yollarında, bilişim sektöründe, PTT'de, Türksat'ta arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Arkadaşlarımız 24 saat çalışmayı devam ettiriyorlar. İşlerinin başındalar. Kar olsun veya olmasın 24 saat mücadeleye hazır bir şekilde görevlerinin başındalar. Biz de bu akşam özelikle yılbaşında arkadaşlarımızı ziyaret ederek arkadaşlarımızla birlikte yeni yıla girmek istedik" dedi.



"Bu sene başarılı işler yaptık"



2016 yılının zor bir yıl olduunu ifade eden Bakan Arslan, "Ulaştırma Bakanlığı açısından bakarsanız Allah'a şükür peş peşe birçok projeyi bitirdik. Birçok projeyi hayata geçirdik. Memnuniyetimiz o ki bu projelerin yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın hukümetlerimizin destekleri hiç eksik olmadı. Ziyadesiyle bu sene başarılı işler yaptık. Ancak bu başarımızı çekemeyenler ülkenin kalkınmasını çekemeyenler de ne yazık ki boş durmadılar. Onlara maşalık edenler hainler de boş durmadılar başta 15 temmuz olmak üzere ciddi bir mücadeleden geçtik" şeklinde konuştu.



"240 bin kişiyle mücadele veriyoruz"



"Biz ülkemizin kalkınmasının, büyümesinin olmazsa olmazı olarak ulaştırma altyapılarını, erişimi, ulaşımı görüyoruz. Her sektörde bunu böyle görüyoruz. Bu konuda tek başımıza değiliz" diyen Bakan Arslan, "Bakanlıkta bakanından başlayarak işçisine kadar 100 bin kişiyiz, yaklaşık 100 bin kişi de yüklenicilerimiz var. 40 bin kişi de hizmet aldığımız personel var. Biz 240 bin kişi ile bu mücadeleyi veriyoruz. 240 bin kişi ile ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz.



Arkadaşlar burada 7/24 sürekli bir karla mücadele veriyorlar. Doğa şartları ile mücadele veriyorlar. Tabi sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 67 bin kilometre karayolu ağımız var. Bunun 52 bin kilometresinin 7/24 sürekli açık tutulması gerekiyor. 2 bin 500 kilometrenin üzerinde otoyolumuz var. Bütün bunların açık tutulması ile ilgili 11 bin 11 personelimiz var. Bu 11 bin 11 kişi, 411 tane karla mücadele kış şartları ile mücadele merkezinde görevlerini yerine getiriyor ve 7 bin 636 adet iş makinası ile bütün bu işleri yapıyoruz. Sadece bu kış için hazırlık olması adına her yerde kışa hazır olmamız adına 248 bin ton tuz hazırlamış durumdayız" dedi.



"Kış şartlarında trafiğe hazırlıksız çıkılmasın"



Geçen hafta Adana Gaziantep arasında olağanüstü bir sıkıntı yaşadıklafını belirten Bakan Arslan, "Arkadaşlarımız sabaha kadar mücadele vermelerine rağmen trafiği ancak öğlen açabildik. Sebebi, araçların kış şartlarına trafiğe hazırlıksız çıkması. Zincir veya kar lastiği takmaması. Herhangi bir tırın herhangi bir kayma yapması, yolu kapatması durumunda binlerce makinanız olsun eğer siz tıkanan yere erişemiyorsanız, tıkanan yeri açamıyorsanız o zaman geriye doğru binlerce araç kuyruk oluyor" diye konuştu.



Bakan Arslan'ın konuşmasının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika olarak 15 Temmuz süreci ile ilgili hazırladıkları "Demokrasi Zaferi Emek" isimli kitabı Arslan'a hediye etti.



Açıklamaların ardından Ulaştırma, Habercilik ve Denizcilik Bakanı Arslan, basın mensuplarına kendi eliyle baklava ikram etti.