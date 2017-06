Bakan Arslan: Terörle mücadele kadar kalkınma da önemli

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Sadece silahlı mücadele ile ülkeyi korumak yetmiyor, ülkenin kalkınması ve güçlenmesini sağlamak da bir o kadar önemli' dedi.

Kars'taki temaslarının ardından Ardahan'a geçen Bakan Arslan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve diğer yetkililerce karşılandı. Çıldır-Aktaş yolunda Mozeret Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Arslan, ilgililerden bilgi aldı.

Arslan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerini ulaşılabilir, erişilebilir yapmak adına biz 780 bin kilometrekarenin her yerinde çalışıyoruz. Bugün de serhat ilimiz Ardahan'da, Çıldır ilçemizde Gürcistan'a giden Aktaş Sınır Kapısı'ndaki yolun standardını yükseltmek, virajlar ve yokuşlardan kurtarmak, özellikle de kışın çetin şartlarında sürücü ve araçların burada sıkıntı yaşamaması adına bu bölgeyi bir tünelle geçiyoruz. Bu tünel 2 bin 300 metrelik iki tane tüpten oluşuyor. İki gidiş iki geliş toplam dört şerit olacak. 2300 metrelik tünelimizin temelini bir yıl önce temelini attık. 2018 Haziran'da da ışık göreceğini o günden taahhüt etmiştik. Hedefimiz 16.3 kilometrelik tünel dahil bu yolun tamamını 2018 sonunda bitirip insanımızın hizmetine sunmuş olmak" dedi. Bakan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

'Karayolları Genel Müdürlüğünden başlayarak Bölge Müdürlüğü çalışma ekipleri, mühendisi, teknisyeni, teknikeri işçisi asıl benim çalışma arkadaşlarım. Onlar olmadan başarıyı elde etme şansımız yok. Onların her birine tek tek teşekkür ediyorum. Çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Yani güvenlik güçlerimiz ister içeride ister dışarıda ülkenin istiklali, istikbali, bekası için gözlerini kırpmadan şehit olmaya gidiyorlar. Allah onlardan razı olsun, Rabbim şehitlerden razı olsun. Ama sizde çok önemli kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sadece silahlı mücadele ile ülkeyi korumak yetmiyor, ülkenin kalkınmasını, ülkenin güçlenmesini sağlamak da bir o kadar önemli. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun."

