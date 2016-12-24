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Bakan Arslan, Soma çevreyolunun açılışını yaptı
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Bakan Arslan, Soma çevreyolunun açılışını yaptı

MANİSA (İHA) â€' Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Özellikle bugünlerde ülke bu kadar büyüyorken, birlik ve beraberlik içersinde dünyada söz sahibi haline geliyorken Türkiye; dünyada mazlum ve mağdurların umudu oluyorken çelme takmak isteyenlerde hiç boş durmuyorlar' dedi.

MANİSA (İHA) â€" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Özellikle bugünlerde ülke bu kadar büyüyorken, birlik ve beraberlik içersinde dünyada söz sahibi haline geliyorken Türkiye; dünyada mazlum ve mağdurların umudu oluyorken çelme takmak isteyenlerde hiç boş durmuyorlar" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan ve şehir merkezinde trafik yükünü azaltacak olan Kırkağaç-Soma-Bergama geçişini sağlayacak çevre yolunu hizmete açtı.

Açılış programına geçmeden önce 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin 43'ünün kabrinin bulunduğu maden şehitliğini ziyaret eden Bakan Arslan, madencilerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Çevreyolunda düzenlenen açılış törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanısıra AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir ile Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene çevre ilçe belediye başkanları ve Somalılar katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı konuşmada, "Soma bölgemiz açısından bulunduğu mahal açısından çok önemli. Gerek Ege, gerek Akdeniz gerekse Çanakkale bağlantısı anlamında çok önemli bir kavşak noktasında. Birçok ilimizden daha büyük olan 110 bin nüfusa sahip Soma'nın elbette ki trafiğini rahatlatmak, şehir içindeki yaşamını kolaylaştırmak bu kavşak anlamındaki önemli konumuyla bir çevre yolu bitirmek ve Soma'yı bir çevreyolu sahibi yapmak hepimiz için önemliydi. Bu yol ağır vasıta trafiğinin ilçenin dışına çıkması ilçenin içinin tozdan topraktan kurtulması ilçenin yaşam kalitesinin çok daha yukarılara taşınmasını sağlayacak. Sadece 10,5 km deyip geçmemek lazım. Sadece bu projeye 80 milyon lira para harcanmış durumda Soma'ya helali hoş olsun" dedi.

Manisa'ya 1 milyar 750 milyon liralık yatırım

Sadece Manisa dikkate alındığında 80 yılda 76 km olan bölünmüş yolun sadece AK Parti döneminde 375 km daha bölünmüş yol yapıldığına dikkat çeken Bakan Arslan, "80 yılda 70 km sıcak asfalt yollarımızı bugün 355 km daha sıcak asfalt yol yaparak yaklaşık 5 kat daha arttırmış durumdayız. Sadece karayolu sektöründe 1,5 milyara yakın merkez ve ilçelerinde yatırım yapmış durumdayız. Sadece karayolları değil demiryolları diğer alanlarda haberleşmede dahil bizim bakanlığın yaptığı yatırımlar 1 milyar 750 milyon lirayı geçmiş durumda. Manisalının somalının bize verdiği desteği düşünürseniz çok değildir. Daha büyüğünü yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Manisa'da 384 km bölünmüş yol yaptık"

İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa'nın projesi olduğunu belirten Arslan, "384 km'lik otoyolun 112 km'si Manisa sınırlarında. Bu bölgenin ekonomisi büyüdükçe. Ege denizine, İstanbul'a, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir'e eriştikçe Manisa daha fazla cazibe merkezi olacak.

İnşallah 26 Ocak'ta 1915 Çanakkale köprüsünün ihalesini yapıyoruz. Köprüyle birlikte otoyolu yapıyoruz. Ulaştırma koridorlarını ne kadar kolaylaştırırsanız. O güzergah üzerindeki bütün bölgelerin kalkınmasını sağlamış olursunuz. Dolayısıyla Avrupa'dan gelecek güç hareketini Çanakkale'den Balıkesir'e Soma'ya Manisa'ya Akdeniz'e Ege'ye bağlamış olacağız.

Akhisar'da mevcut demiryolunun iyileştirilmesiyle ilgili süreci başlattık. Manisa'nın yüksek hızlı trene erişmesiyle ilgili Ankara-Afyonkarahisar-Manisa-İzmir arasında ihaleye sürecini başlatmadığımız hiçbir nokta yok" şeklinde konuştu.

"Büyüyen Türkiye'ye çelme takmak isteyenler eksik olmuyor"

Ülke gündemine ilişkin de Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle bugünlerde ülke bu kadar büyüyorken, birlik ve beraberlik içersinde dünyada söz sahibi haline geliyorken Türkiye dünyada mazlum ve mağdurların umudu oluyorken çelme takmak isteyenlerde hiç boş durmuyorlar. Ama hepsi bilmeli ki hangi terör örgütü olursa olsun onlarla onları maşa olarak kullananlarda bilmeli ki en büyük hainliği 15 Temmuz'da yaptılar ama bu millet din dil ırk mezhep ayrımı yapmadan millet olma şuuruyla 81 ilde meydanlara çıktı kendi iradesinin temsilcisine sahip çıktı.

Ülke olarak çok önemli bir coğrafyadayız. Ülkemizin güneyinde özellikle ateş çemberinden bir coğrafya var. Ve Türkiye 79 milyon evladıyla birlikte diyor ki ben eğer istikbal ve istiklalim söz konusuysa ülkemin bekası söz konusuysa şehit olmaya da hazırım, gazi olmaya da hazırım.

Türkiye içersinde emniyet mensuplarıyla silahlı kuvvetleriyle korucularıyla her türlü teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini devam ettiriyor. Sınırlarımız dışında da olsa eğer terör varsa, eğer kargaşa varsa eğer o kargaşadan kaynaklı benim insanım ülkem zarar görecekse ben orada da gidip mücadelemi vereceğim. Ülkemin içersine hainler sızmasın. Nitekim orada da mücadelemize devam ediyoruz. İstiklal İstikbal ve beka mücadelesi veriyoruz. Elbette ki bu yolda istemesek de şehitlerimiz var. Bu mücadele nedeniyle verdiğimiz tüm şehitlere rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Soma çevreyolu açılış kurdelesi kesilerek yol hizmete açıldı.
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