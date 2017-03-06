Bakan Arslan evetlerle karşılandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ziyaret ettiği Kars'ın Selim ilçesinde vatandaşlar tarafından bayrak ve 'evet' yazılı dövizlerle karşılandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ziyaret ettiği Kars'ın Selim ilçesinde vatandaşlar tarafından bayrak ve 'evet' yazılı dövizlerle karşılandı.

Selim ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Arslan, burada halka seslendi. Binlerce kişinin ellerinde bayraklarla karşıladığı Bakan Arslan, "Sadece Selim değil, emin olun ki diğer 6 ilçede, il merkezinde de gecemizi gündüzümüze katarak sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve yine etnik yapısına bakmadan, diline, dinine, kültürüne mezhebine bakmadan, biz Kars'tan bin yıldır kardeşiz diyoruz ve Kars'tan dünyaya birlik beraberlik mesajı veriyoruz. Bir başka mesaj daha veriyoruz. Diyoruz ki siyasi partisi ne olursa olsun eğer halkın oyuyla seçilmişse, eğer sorumluluk almışsa biz bütün belediye başkanlarımıza destek oluyoruz. Yardım ediyoruz. Sebebi belli. İnsanımıza hizmet etmek" dedi.



"BİZ BAŞBAKAN ARAMIYORUZ, GEÇMİŞTE YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI YAŞAMAMAK İÇİN GELECEKTE BİZİ İDARE EDECEK HÜKÜMET SİSTEMİNİ ARIYORUZ"

"Burada bir cümleyi özellikle düzelteyim. Hangi parti olursa olsun, hangi görüşten insanlar olursa olsun 16 Nisan'da biz bir parti seçimi yapmıyoruz" diyen Bakan Ahmet Arslan, "Biz bir hükümet seçimi yapmıyoruz. Biz başbakan aramıyoruz. 16 Nisan'da biraz sonra anlatacağım. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için gelecekte bizi idare edecek hükümet sistemini arıyoruz. Hükümet sistemini aradığımıza göre, parti seçmediğimize göre, başbakan seçmediğimize göre o zaman bizim şapkamızı önümüze koymamız lazım. Dememiz lazım ki, genel başkan farklı bir şey söylemiş olabilir. Bir milletvekili farklı bir şey söylemiş olabilir. Ama ben CHP'li de olsam, ben HDP'li de olsam, ben MHP'li, AK Parti'li de olsam 16 Nisan benim çocuklarımın, torunlarımızın geleceği için önemlidir. Ben evet diyeceğim, dememiz lazım. Dolayısıyla başka partilerden, parti liderlerinden herhangi birinin hayır demesi o partiye bugüne kadar oy vermiş kardeşlerimizin hayır vereceği anlamına gelmiyor. Bunu düzeltmemiz lazım" diye konuştu.



"BİN YILDIR BU EN AZ BİR BUÇUK MİLYON ŞEHİT VERMİŞİZ"

Tarihçilerin "bu coğrafyada bir buçuk milyon şehit verdik" sözlerini hatırlatan Bakan Arslan, "Biz Selim'de de, Sarıkamış'ta da, Kars'ta da bin yıldır hep şehitler vermişiz. Burası şehitler diyarı, burası bu coğrafya sadece bu coğrafya evet 100 sene önce Sarıkamış'ta 90 bin şehit verdi ama bin yıldır bu coğrafyada tarihçiler diyor ki en az bir buçuk milyon şehit vermişiz. Yani bu coğrafyanın toprağının her karışı şehit kanı ile sulanmış. Şehitlik mertebesinin ne kadar önemli olduğunu sizlere söylemeye gerek yok. Şehitlik mertebesi Peygamber Efendimize komşu olmak demektir. Daha bundan yücesi var mı? Ve yine onlar ki deniliyor ki siz onları ölüler sanmayın. Onlar ki bu memlekete, bu millete manevi olarak hamilik ediyorlar. Dolayısıyla şehitlerimiz bizim için kutsal, 15 Temmuz şehitlerimiz dahil, ülkemizin içindeki şehitler dahil, ülkemizin dışında bataklıkları kurutmak için şehit olan güvenlik güçlerimiz dahil bizim için kutsal, buna hiç şüphe yok. Ve onların aileleri, onların bize bıraktığı emanetler. O emanetlerde bizim için çok kutsal, biz onlara her zaman sahip çıktık, çıkıyoruz. Çıkmak zorundayız. Buna da kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Bakan Ahmet Arslan, şunları söyledi:

"Dolayısıyla yanlış yapanlar, 16 Nisan'ı doğru okumayanlar, 16 Nisan'da bu değişikliğin ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu bilmeyenler, başka fikirlerde olabilirler. Başka şey söyleyebilirler. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama sizden istirhamımız doğruyu bilin, herkese tek tek anlatın. Herkesi tek tek ikna etmeye çalışın. Ve deyin ki, evet bizim çocuğumuz Ahmet Arslan geldi. Meydanda dedi ki, şu gerekçelerle 16 Nisan'da bu değişikliğe gidiyoruz. Biraz sonra anlatacağım. Ve bizde inandık. Diyoruz ki, sizde inanın hep beraber evet diyelim ki, hep beraber güçlü, Türkiye'yi kuralım."

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Ahmet Arslan, Selim Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Arslan, ardından Selim Kaymakamı Mehmet Keklik ve Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'u makamlarında ziyaret ederek brifing aldı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Arslan, daha sonra Kars'a hareket etti.

(Işık Çapanoğlu /İHA)