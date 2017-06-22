Bakan Arslan, Dursun Özbek'i kabul etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i makamında kabul etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i makamında kabul etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Arslan ve Özbek, Galatasaray futbol takımı hakkında sohbet etti. Keyifli sohbetin ardından Özbek, Bakan Arslan'a 36 numaralı arkasında Ahmet Arslan yazılı bir forma takdim etti.

(Yağmur Yıldız/İHA)