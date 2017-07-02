Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çıldır Gölü'nde düzenlenen Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinliklerine katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çıldır Gölü'nde düzenlenen Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinliklerine katıldı.
Bakan Ahmet Arslan, Çıldır Gölü'nde iki gün süren yelken ve kano yarışmalarında dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi. Kütük Ev mekiinde düzenlenen etkinliklerde konuşan Bakan Arslan, "Bizim memnuniyetimiz, mutluluğumuz ve övüncümüz bu ülkenin kalkınması adına, bu ülkenin gelişmesi adına gecesini gündüzüne katan bir Cumhurbaşkanına, bir lidere sahip olmak. Sizin Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerinizi her zaman iletiyorum ama bir de alkışlarınızla ilettiğinizi görmek istiyorum. Değerli Başbakanımız bir denizci ama bu ülkenin ulaşımı, erişimi için 15 yıldır olağanüstü bir gayretle ve duayen bir Ulaştırma Bakanlığı yaparak ülkenin her yerini erişir hale, ulaşılabilir hale getirdi. Bizde onların izinden giderek ülkemizin her yerini erişilebilir, ulaşılabilir hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" dedi.
Kars'ın, Ardahan'ın değerlerini daha çok anlatmak, bunlardan daha çok yararlanmak gerektiğini ifade eden Bakan Arslan, "Kars Kalesi'ni biz biliyoruz da gelen misafirlerin de bilmesi lazım. Ardahan'ın bir Şeytan Kalesi var. Doğrusu ben bile niye bu kadar geç keşfettim diye hayıflanıyordum. Onu gelip dostların görmesi lazım. Ve yine Kura Nehri'ni görmesi lazım. Ani'yi görmesi lazım, Sarıkamış'ı görmesi lazım. Daha da önemlisi Ebul Hasan Harakani'nin manevi hamilik ettiği inanç ve kültür turizmi açısından çok değerlere sahibiz. Değerli misafirlerimizin gelip bunları görmesi lazım. Bunları görmesi lazım da gelmek için yol lazım, demiryolu lazım, havalimanı lazım, karayolu lazım. Ve de daha da önemlisi şehirlerin yaşanabilir olması lazım. İşte tamda bizim milletvekili arkadaşlarla, valilerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, kaymakamlarımızla yapmaya çalıştığımız bu. Misafirlerimizi ağırlayabilmek adına, değerlerimizi onlara gösterebilmek adına Ardahan'ın, Kars'ın kalkınması, imar edilmesi, mamur edilmesine çalışıyoruz" diye konuştu.
Arslan, "Bu konuda çok mesafe aldık. Biliyoruz ki daha almamız gereken mesafeler var. Artık Kars, Ardahan bölünmüş yollarla Gürcistan'a, Karadeniz'e, Akdeniz'e, Nahçıvan'a, ülkemizin batısına erişilebilir hale geldi. Ve Kars'a kadar gelen demiryolunun hızlı tren haline gelmesi, buradan da Orta Asya'ya gidebilmesi adına Bakü-Tiflis-Kars dahil, Kars Lojistik Merkezi dahil demiryoluna sahip hale geldik. Geldiniz Kars Havalimanı'nı gördünüz. Ülkemizin marka terminallerinden biri de Kars Harakani Havalimanı. Ve inşallah insanlar ülkenin neresinden çıkarsa çıksınlar 2 saatte Kars'talar, 3 saatte Ardahan'dalar. Dolayısıyla havacılıkta da çok önemli bir gelişme sağladık. Ama biliyoruz ki bütün bu projeler, bütün bu ulaştırma tünelleri, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi eğer deniz yoluyla, limanlar marifetiyle, denizcilik marifetiyle deniz aşırı ülkelere götürebiliyor ve o ülkeleri mesafe ne kadar uzak olursa olsun bizim komşumuz haline getirebiliyorsa anlamlı olacak. İşte son 14 yılda ülkemizin denizciliğini geliştirmek adına ciddi mesafe katettik. Gerek yasal düzenlemeler, gerek alt yapı yatırımları, gerek uluslararası arenada rekabet edebilmek adına yaptığımız uygulamalarla çok mesafe katettik. Yine iç sularımızda denizcilikle tanışması, gençlerimizin denizciliği öğrenmesi, üç tarafı deniz olan ülkede denizcilerin sadece kıyı kentlerinden değil, diğer kentlerden de çıkabilmesi adına iç sularda çok güzel, çok başarılı uygulamalar yapıyoruz. Bugün Çıldır'da yaptığımız, Kars'ta yaptığımız tam da bu ve memnuniyetimiz, gururumuz o ki ülkenin her yerine, iç sulara denizciliği getiriyoruz. Deniz sevdasını, denizi getiriyoruz. Gençlerimiz ise bu konuda hiç geri durmuyorlar" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Arslan, yelken ve kano yarışlarında dereceye girenlere madalya ve kupalarını verdi. Ardından Bakan Arslan ve beraberindekiler Kars İskelesi'nin açılışını yaptı. Bakan Arslan, Çıldır Gölü'nde tekne ile tur da attı.
(Işık Çapanoğlu - Serkan Çağlar / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Dargeçit'te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış
TBMM'den 'yeni Meclis için kampüs aranıyor' iddialarına tepki
Haliç Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldürdü
Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Dargeçit'te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış
Dargeçit'te yakalanan terörist suikast tarzı eylem eğitmenliği yapmış
TBMM'den 'yeni Meclis için kampüs aranıyor' iddialarına tepki
TBMM'den 'yeni Meclis için kampüs aranıyor' iddialarına tepki
Haliç Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Haliç Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldürdü
Tartıştığı karısını av tüfeğiyle öldürdü
Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı
Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki etkinliğe katıldı
İzmir'in ciğerini yakan yangında 'içki şişesi' şüphesi
İzmir'in ciğerini yakan yangında 'içki şişesi' şüphesi
Süper Lig ekibinin hedefinde 7 isim daha var
Süper Lig ekibinin hedefinde 7 isim daha var
Milan resmen açıkladı
Milan resmen açıkladı
'Galatasaray ve Milli Takım formasını terletmeyi çok özledim'
'Galatasaray ve Milli Takım formasını terletmeyi çok özledim'
BM'nin ardından Türkiye de harekete geçti!
BM'nin ardından Türkiye de harekete geçti!
İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı
İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English