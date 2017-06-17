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Bakan Arslan, Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nde incelemeler yaptı
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Bakan Arslan, Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi'nde incelemeler yaptı

İstanbul'da Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, amacın görüntü kirliliği oluşturan radyo televizyon kuleleri gibi yapıların ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, '80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek' dedi.

İstanbul'da Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, amacın görüntü kirliliği oluşturan radyo televizyon kuleleri gibi yapıların ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, "80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi inşaatında incelemeler yaptı. Kule inşaatına çıkarak İstanbul'u kuş bakışı seyreden Bakan Arslan, işçilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuleden inerek işçilerle selamlaşan Arslan, kulenin 220 metre beton yüksekliği olduğuna değinerek, "Bugün 220 metre kulenin tepe noktasına çıktık. Bu beton aksamının altında dört kat bodrum, onun altında da üç katlık radye temeli var. Onun çapı da 58 metre. Eliptik yapısı olan kulemizin duvar kalınlıkları 120 cm'den başlıyor. Toplam yükseklik zeminden 369 metre olacak, biz bugün beton aksamı tamamen bitirmiş durumdayız" dedi.
RTÜK ile birlikte çalışmalar yapıldığını belirten Arslan, "80 radyonun burada yayın yapabilmesi adına vericilerin alınması gerekiyordu. Yurt dışından siparişimizi yaptık. Onların imal edilmesi, gelmesi, yerleştirilmesi işlemi tamamlandı. Vericiler ve konbaynılar da geldi. Onların da montajlarını yapacağız, 10 günlük bir test süreçleri olacak. Bu testleri bittiğinde de 80 radyoya buradan yayın yapabilecekleri vericileri kurmuş olacağız. Bunu RTÜK ile birlikte yürütüyoruz. RTÜK sayısal yayına geçmeyle ilgili süreçlerini tamamladığında buranın sayısal yayıncılığa da uygun olması için alt yapı oluşturuyoruz. Burada çok daha yüksek kalite ve verimde yayın yapılabilir hale gelecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Arslan, kulenin yapısal özelliklerine değinerek, "Kule 49 kattan oluşuyor. Özellikler 33 ve 34. katlarda seyir terasımız ile 39 ve 40. katlarda restoran olacak. Onlar da bütün İstanbul'u 360 derece görebilecek özellikte" dedi. Arslan, buradaki amacın İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan radyo televizyon kulelerinin, kamu kurum ve kuruluşu kulelerinin, GSM operatörlerinin ortadan kaldırılması olduğunu kaydederek, "İstanbul'da ikinci kuleyi de yapacağız. Çamlıca Tepesi'ndeki TRT kulesi de yıkılacak, böylece İstanbul görüntü kirliliğinden kurtulmuş olacak" şeklinde konuştu.
Kulenin bu senenin sonunda aksaklık çıkmazsa hizmete sunulacağını söyleyen Bakan Arslan, "Bir taraftan testler sürüyor, bir taraftan kademelendirdikçe yeni işlemler yapılıyor. Bazı işlemler kısa, bazıları uzun sürebiliyor. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek. Vericilerin alınması maliyet gerektiriyordu, bir anda ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalmasınlar diye kule anonim şirketiyle donanımları aldırıyoruz, sistemleri kuracağız. Uygun şartlarda ve zamana yayarak radyocularımıza tahsis edeceğiz, onlar da ciddi bir maliyet altına girmeden zaman içerisinde ödemeler yaparak yayınları yapabilir hale gelecekler" dedi.

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