31.12.2016 15:53 Bakan Arslan 2017 hedeflerini açıkladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Karayolu sektöründe 840 kilometre bölünmüş yol yapacağız. Bunun 130 kilometresi otoyol olacak. 860 kilometre yeni tek yol yapacağız. 57 kilometre köprü bitireceğiz. 68 kilometre 41 adet tüneli bitirip hizmete sokacağız' dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Karayolu sektöründe 840 kilometre bölünmüş yol yapacağız. Bunun 130 kilometresi otoyol olacak. 860 kilometre yeni tek yol yapacağız. 57 kilometre köprü bitireceğiz. 68 kilometre 41 adet tüneli bitirip hizmete sokacağız" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığın 2016 yılı değerlendirmelerini ve 2017 yılının hedeflerini açıklamak üzere TCDD Kule Restoran'da basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Arslan, 2016 yılının zor bir süreç olduğunu dile getirerek, "Bir olursanız birlikte hareket ederseniz kimse size bir şey yapamaz. Biz mücadelemizi gerek içerde gerek dışarıda devam ettiriyoruz. Ettireceğiz. 2016 zor bir yıldı, mücadele yılıydı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Arslan, 14 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında yapılan yatırımların miktarının 319 milyar 800 milyon Türk lirası olduğuna vurgu yaparak, "Bakanlık olarak 26 buçuk milyar liralık yatırım yaptık. Sadece kamu tarafı. 2017'de daha başlangıç ödeneğimiz 25 milyar 600 milyon ki bunun çok üzerine çıkacağımız herkesin malumu" değerlendirmesinde bulundu.

Bütün projeleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın öneminin farkında olarak ve bunun hakkını vererek planladıklarını kaydeden Bakan Arslan, "Özellikle ulaştırma ana planı hazırlıyoruz ki 2017 yılında tamamlanacak, biz bundan sonraki çalışmalarımızı gerek bu ana plan, gerek kalkınma planları çerçevesinde yürütüyor olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Arslan, lojistik master plan çalışmasını da bitirmek üzerinde olduklarına dikkat çekerek, bu çalışmanın tamamlanmasıyla, bütün ulaştırma koridorlarında taşımacılıktan lojistiğe geçmiş olacaklarını belirtti.

"Bölünmüş yollar sayesinde ülkemizde bir yılda yakıt, zaman ve dolaylı etkileri anlamında sağladığımız tasarruf 16,8 milyar lira"

2016 yılı sektörler itibarıyla yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Arslan, "2016 yılında karayolları sektöründe harcadığımız para 18 milyar 300 milyon lira. Özellikle 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol, bugün itibarıyla 25 bin 197 kilometre oldu. Yani 19 bin kilometrenin üzerinde biz bölünmüş yol eklemiş olduk. Bu sene 3 bin 613 kilometre bölünmüş yolda çalışmaya devam ettik ve 2016'da 917 kilometre bölünmüş yol bitirdik. Bölünmüş yollar sayesinde ülkemizde bir yılda yakıt, zaman ve dolaylı etkileri anlamında sağladığımız tasarruf 16,8 milyar lira. Neredeyse yaptığımız yatırım kadar bir tasarruf sağlamış durumdayız. Bölünmüş yolların şu anki mevcut ağımıza oranı yüzde 37, ancak buna rağmen trafik hareketliliğini düşündüğümüzde bölünmüş yollar toplam trafiğin yüzde 80'ini oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Arslan, kaza yerinde ölüm oranına bakıldığında, artan trafik hareketliliği ve araç sayısı da dikkate alındığında yüzde 62 azalma sağlandığını sözlerine ekledi.



"215 KİLOMETRELİK OTOYOLU HİZMETE SUNDUK"

"Yaklaşık 3,5 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantı yolları da dahil 215 kilometrelik otoyolu hizmete sunduk" diyen Bakan Arslan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul-İzmir otoyolunun çok önemli bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü ve 58,5 kilometre otoyolu da bu sene hizmete açtık. Orhangazi'yi Bursa'ya, İzmir'i de Kemalpaşa ayrımına bağlayacak otoyol çalışmalarını da ki toplam 46 kilometredir, bunu da bitirdik. İnşallah ocak ayında bunu da hizmete sokmuş olacağız. Avrasya Tüneli'ni de 20 Aralık'ta hizmete soktuk. Bu da 2016'da bitirilen önemli projelerden biri."



"ŞU AN 92 ADET 307 KİLOMETRELİK TÜNEL ÇALIŞMASINI DA DEVAM EDİYOR"

Bakan Arslan, 2016'da 82 kilometre uzunluğunda 28 tünel bitirdiklerini kaydederek, "Şu an 92 adet 307 kilometrelik tünel çalışmasının da devam ediyor. Bunlardan en önemlilerinden biride Ilgaz Tüneli'ydi. Bu tünel 11 kilometrelik uzunluğuyla şu an Türkiye'de hizmette olan en uzun tünel" dedi.

Bakan Arslan, 14 kilometrelik Ovit Tüneli'nin inşaatının bittiğini, donanım çalışmalarının ise devam ettiğine vurgu yaparak, Gümüşhane'yi Trabzon'a bağlayacak olan Zigana Tüneli'nde de inşaatın sürdüğünü belirtti.



"ORAYI DA YAKLAŞIK 26 KİLOMETRE KISALTMIŞ OLACAĞIZ"

Arslan, Antalya ile Mersin arasındaki Akdeniz Sahil Yolu'nun tamamlayıcısı olan projede de 23 adet çift tüpte, 4 adet tek tüpte, 5 bin 340 metre uzunluğunda 15 adet viyadükte olmak üzere çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Orayı da yaklaşık 26 kilometre kısaltmış olacağız" diye konuştu.



"SADECE 2016'DA 3 MİLYON 100 BİN AĞAÇ DİKTİK"

Türkiye'deki köprü uzunluğunu 520 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Arslan, 2016'da 55 kilometre köprü yaptıklarını, 65 kilometre uzunluğunda 431 köprüde de çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi. Arslan, çevreye duyarlı bir yaklaşımla, karayolu güzergahlarında ağaçlandırma yaptıklarını da sözlerine ekleyerek, "14 yılda yaptığımız ağaçlandırma 36 milyon ağaç. Sadece 2016'da 3 milyon 100 bin ağaç diktik" şeklinde konuştu.

Kara ulaştırmasında 35 milyon aracı denetlediklerini, denetim istasyonu sayısını 96'ya çıkardıklarına vurgu yapan Arslan, bundan sonra denetimleri daha da artıracaklarını söyledi.



"2017'DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE BU YIL HARCADIĞIMIZ PARANIN ÜZERİNDE BİR HARCAMA ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Arslan, demiryolu sektörüne 6 milyar 900 milyon lira yatırım yapıldığına değinerek, "2017'de demiryolu sektöründe bu yıl harcadığımız paranın üzerinde bir harcama öngörüyoruz. Toplam demiryolu uzunluğumuz bugün itibarıyla 12 bin 532 kilometreye erişmiş durumda ve biz bu sene 884 kilometre yeni sinyalli hat yaparak, bu hat uzunluğunu 5 bin 462 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğumuzu da 496 kilometre yeni elektrikli hat yaparak 4 bin 350 kilometreye çıkardık. Özellikle 10 bin kilometreye yakın demiryolu hatlarımızı tamamen yeniledik" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Bursa-Bilecik Yüksek Hızlı Tren hatlarında da çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Arslan, bu bölgelerde işe başlamadıkları kesimin kalmadığını kaydetti. Konya-Karaman hızlı tren hattını da tamamladıklarını, şimdi elektrikli ve sinyalli hale getirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Arslan, "Başkentray yüzde 21 seviyelerine geldi. Adana-Mersin arasında hızlı tren hattı da yüzde 85 seviyelerine geldi" ifadelerini kullandı.



"2016'DA YAPTIĞIMIZ BENCE EN ÖNEMLİ İŞ DEMİRYOLLARININ ALTYAPISININ VE TAŞIMACILIĞIN BİRBİRİNDEN AYRILMASI"

"Bakü-Tiflis-Kars Türkiye'nin çok önemsediği bir proje, bu projede de yüzde 85 seviyelerine gelmiş olduk" diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Anadolu ve Avrupa yakasındaki banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi ve Marmaray ile entegrasyonu çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı ve Sabiha Gökçen-Kaynarca hatlarında da çalışmalarımız sürüyor. Demiryolu sektöründe 2016'da yaptığımız bence en önemli iş demiryollarının altyapısının ve taşımacılığın birbirinden ayrılması, sektörün havacılıkta olduğu gibi serbestleştirilmesi, rekabetin oluşturulması ve büyümenin önünün açılması adına yapılması gereken bütün düzenlemeler yapıldı ve inşallah yarından itibaren artık sektörde tamamen altyapı ve taşımacılık birbirinden ayrılmış, serbest piyasa şartlarında rekabet edebilir, yeni taşımacıların da bu sektörde aktör olabileceği uygulamayı başlatmış olacağız. Ben bunu çok önemsiyorum."

Havacılık ve Uzay sektörü

Bakan Arslan, 2016 yılında havayolu sektörüne 654 milyon lira yatırım yapıldığını, Kasım ayı sonu itibari ile taşınan yolcu sayının ise 174 milyon olduğunu söyledi.



"BEYAZ LİSTEDE DEVAM ETTİĞİMİZİ BUGÜN İTİBARİYLE MÜJDE OLARAK VERİYORUM"

2016 yılında denizcilik sektörüne 174 milyon lira tutarında yatırım yapıldığı bilgisini paylaşan Arslan, bu sektörde yatırımların büyük oranda özel işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "İhmal ettiğimizi zannetmeyin tam tersine denizcilik sektörüne büyük katkı veriyoruz" dedi.

Bakan Arslan, denizcilik sektöründe gri listeye düşme yönünde bir tehlikenin olduğunu dile getirerek, "Sektörle birlikte son 6 ayda olağanüstü tedbirler alarak, Sayın Başbakanımızın da talimatları önemliydi, beyaz listede devam ettiğimizi bugün itibariyle müjde olarak vermek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Arslan, bu yıl kıyılarda toplam 1 milyon metreküp deniz dibi taraması yapıldığını belirterek, Ankara Gölbaşındaki Mogan Gölü'nün dibinin taranmasına ilişkin bir projesinin başlatıldığını da sözlerine ekledi. Arslan, Mogan Gölü projesinin Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük projesi durumunda olduğunu vurguladı.

Haberleşme sektörü

Haberleşme sektörüne yönelik 2016 yılında 415 milyon lira yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Arslan, "Son 14 yılda bu sektörde yapılan yatırım miktarı 90 milyar lira" dedi.



2017 HEDEFLERİ

Bakan Arslan 2017 yılından yapılması ön görülen planlara ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Karayolu sektöründe 840 kilometre bölünmüş yol yapacağız. Bunun 130 kilometresi otoyol olacak. 860 kilometre yeni tek yol yapacağız. 57 kilometre köprü bitireceğiz. 68 kilometre 41 adet tüneli bitirip hizmete sokacağız."



"YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİNİ YÜZDE 50 ARTTIRACAĞIZ"

Arslan, Ankara- Niğde oto yolu projesinin de 2017 yılı içerisinde başlatılacağını söyledi. Bakan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin ise 2017'nin ilk yarısında bitirilerek hizmete sunulacağını kaydetti.

Arslan, 2017'de yüksek Hızlı Tren Hattı'nda vatandaşın ulaşımına yönelik bir gelişmeyi de paylaşarak, "Yüksek Hızlı Tren seferlerini yüzde 50 arttıracağız. 10 adet yüksek Hızlı Tren setinin alınması ile ilgili ihale süreçlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Keçiören Metrosu 5 Ocak'ta hizmete sunulacak

Ankara Keçiören Metrosu'nun ise 5 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00'da hizmete sunulacağını kaydeden Bakan Arslan, "Keçiören metrosunu daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nden Gar ve Kızılay'a kadar uzatmakla ilgilide bu sene ihalesini yapıp inşaatını başlatmış olacağız. Böylece Keçiören'den Kızılay'a kesintisiz gelinebilecek" şeklinde konuştu.

2020 yılında 5G'nin çalışacağını ön gördüklerini söyleyerek, "Bizde ülke olarak 5G'nin öncülerinden olmak adına bütün özel sektördeki paydaşlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Posta gönderilerinin güvenliği

Bakan Arslan, posta gönderilerinin güvenliğini önemsediklerini belirterek, "Son dönemlerde bu anlamlarda sıkıntılar yaşadık. Yaptığımız düzenlemelerle bütün verilerin bir merkezden görülebilmesi, kontrol ve takip edilebilmesi çok önemli. Bununla ilgil bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

İnternette istek dışı aboneliklerin son bulması ile ilgili bir düzenleme yapılacağını kaydeden Bakan Arslan, "Bununda gereğini yapıyoruz" dedi.