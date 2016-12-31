31.12.2016 22:03 Bakan Albayrak Sakarya'da incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da TEİDAŞ'da incelemelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da TEİDAŞ'da incelemelerde bulundu.



Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ardından Sakarya'ya da geldi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş komuta merkezini incelemelerde bulunan Bakan Albayrak, yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleşen ziyarette Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Şaban Dişli, TEİDAŞ 5. Bölge Müdürü Kemal Göçer hazır bulundu.



Basın mensuplarının alınmadığı inceleme sonrasında Bakan Albayrak, daha sonra Sakarya'dan ayrıldı.

