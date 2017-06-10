Bakan Akdağ: Dünyada ilk olacak bu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Yakasında bulunan bir arsayı Sağlık Bakanlığına tahsis ettirdiklerini belirterek, 'Burada 4 bin 200 yataklık, 10 ayrı hastaneden oluşan, tüm bu hastanelerin sosyal donatılarından oluşan bir şehir kuruyoruz. Dünyada ilk olacak bu' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Yakasında bulunan bir arsayı Sağlık Bakanlığına tahsis ettirdiklerini belirterek, "Burada 4 bin 200 yataklık, 10 ayrı hastaneden oluşan, tüm bu hastanelerin sosyal donatılarından oluşan bir şehir kuruyoruz. Dünyada ilk olacak bu" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Akdağ'ın yanı sıra çok sayıda Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve belediye başkanı katıldı. İstanbul Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bakan Akdağ,İstanbul'da ciddi sağlık yatırımları yaptıklarını ve hala önemli ölçüde sağlık yatırımı olduğuna dikkat çekti.

Bakan Akdağ, "2002'de göreve geldiğimizde İstanbul'da birkaç 10 yıl boyunca hemen hemen hiçbir sağlık yatırımı gerçekleştirmemişti. Yarım durumda olan bazı inşaatlar vardı. Bunları süratle tamamladık ve yolumuza devam ettik. İstanbul'u diğer şehirlerden ayıran diğer bir özellik de var. Arsa bulma problemlerimiz var İstanbul'da. Bunları büyük ölçüde aştık. Birçok hastane gerçekleştirdik. Şuan da 17 inşaat devam ediyor. Yeni başlayacağımız birkaç inşaatımız daha var" dedi.



"NİTELİKLİ YATAKLARA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ"

Konuşmasında bakanlık olarak hedeflerini anlatan Bakan Akdağ, "İstanbul'da bütün hastalarımız, çok kalabalık yatış dönemlerimiz hariç bütün hastalarımız, Sağlık Bakanlığının hastanelerinde tek yataklı, banyolu, tuvaletli, refakatçisiyle rahatça hastasıyla beraber konaklayabileceği nitelikli yatak dediğimiz yataklara kavuşmuş olacaklar. Otoparklarıyla, vale, karşılayıcı hizmetleriyle, ayaktan tedavi poliklinik hizmetlerimizle bu hastanelere bağlı semt polikliniklerimizle İstanbul'u böyle bir noktaya getireceğiz" şeklinde konuştu.



"DEPREM İZOLATÖRLERİ KULLANIYORUZ"

Bakan Akdağ, yeni yapılan hastanelerin büyük kısmında deprem izolatörleri kullandıklarını belirtti. Deprem izolatörünün öneminden bahseden Bakan Akdağ, "Deprem izolatörlü bir bina çok ciddi bir depremde bile binanın sadece yatay düzlemde hafif şekilde salınım yaptığı, asla kırılıp dökülmediği bina. Dolayısıyla bir hastane binası içinde ameliyat yapılıyorsa, ameliyata bile devam edilebileceği depremden sonra da ayakta kalan herhangi bir tahribat görmemiş binalardan bahsediyoruz. Finansman kaynağı olarak genel bütçemizi kullandık. Yurt dışı kredilerini ve kamu özel ortaklığını kullanıyoruz" diye konuştu.



"DÜNYADA BİR İLK"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ konuşmasını İstanbul'da gerçekleştirilecek olan projelerden bahsederek sürdürdü. İkitelli ve Samatya'da yapılacak olan hastane projelerini anlatan Bakan Akdağ, "İkitelli'de bilindiği gibi 2 bin 700 yataklı büyük bir şehir hastanesi külliyemiz var. Bu şehir hastanesi külliyesi sadece İkitelli ve çevresine değil, İstanbul'un Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya hizmet verecek bir eser olacak. Anadolu Yakasında ise benim de çok uzun süredir peşinde olduğum bir arsayı nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat vermesiyle Sağlık Bakanlığına tahsis ettirmiş olduk. Sancaktepe-Samandıra bölgesinde silahlı kuvvetlerin havaalanı olarak da kullandığı bir alan. Şu anda 3 milyon metrekaresini arsanın Sağlık Bakanlığına tahsis ettirmiş durumdayız. Burada da 4 bin 200 yataklık, 10 ayrı hastaneden oluşan, tüm bu hastanelerin sosyal donatılarından oluşan bir şehir kuruyoruz. Dünyada ilk olacak bu. Bu hastanenin arazisine ambulans uçak indirebileceğiz. Böyle devasa bir proje olunca 2021 yılına uzayabilir ama neticede cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmadan İstanbul'umuzda bütün kamu sağlık binalarını mükemmel hale getirmiş olacağız" dedi.

Bakan Akdağ'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından İstanbul Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

(Alper Korkmaz / İHA)