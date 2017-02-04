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Bakan Akdağ: Doktor sayısında Bosna-Hersek'ten geriyiz
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Bakan Akdağ: Doktor sayısında Bosna-Hersek'ten geriyiz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Doktor sayısı bakımından Bosna-Hersek'ten bile gerideyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde doktor sayılarımız daha da artacak' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Doktor sayısı bakımından Bosna-Hersek'ten bile gerideyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde doktor sayılarımız daha da artacak" dedi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, inceleme ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanında Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, vali yardımcıları ve valilik birim müdürleri tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret etti.

"TÜRKİYE'DE HALA DOKTOR SAYISI İSTEDİĞİMİZ ORANA ULAŞMADI"
Valilik ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Sağlık Bakanı Recep Akdağ, özellikle ilçelerde doktor sayılarının azlığına değindi. Doktor meselesinin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ifade eden Bakan Akdağ, "Türkiye'de hala doktor sayısı istediğimiz orana ulaşmadı. Bunun için 10 senedir mücadele veriyoruz. Daha önce Türkiye'de çeşitli meslek örgütleri ve maalesef üniversiteler doktor sayısının artışına karşı çıkıyorlardı. Bunu ilk ortaya koyduğumuzda bize de büyük tepkiler olmuştu. Türkiye'de doktor sayısı yetersiz, bu sayıyı arttırmamız lazım diyen ilk sağlık bakanı benim. Çok tepkiler aldım o zaman. Ama sonradan yanlışlarını anladılar" diye konuştu.

"BOSNA-HERSEK'TEN GERİYİZ"
"Şu anda 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa'nın, Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında bulunan 53 ülkenin içerisinde nüfusuna göre doktor sayısı en az olan ülke Türkiye'dir" diyen Bakan Akdağ, şu ifadeleri kaydetti:
"Bosna Hersek'te bile bizden daha fazla nüfusa göre doktor var. Ama doktor sayımızı arttırıyoruz. Yılda 4 bin, 4 bin 500 öğrenci alıyordu Tıp Fakülteleri, şimdi 12 bin öğrenci alınıyor. Ama takdir edersiniz ki bir doktorun yetişmesi 10-12 seneyi alıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde doktor sayılarımız daha da artacak. Ama elimizden geldiği kadar bu doktor sayısını adaletli dağıtma konusunda çok itina ediyoruz."

"KANSERİN ASIL SEBEBİ SİGARADIR"
4 Şubat Kanser Haftası sebebiyle de açıklama yapan Sağlık Bakanı Akdağ, özellikle sigaranın kanseri tetikleyen en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Bakan Akdağ, "Kanser ile ilgili çok şey söylenebilir. Sigaradan kendimizi ailemizi, çoluğumuzu çocuğumuzu, toplumumuzu korumalıyız. Bugün dünyada bilinen kanser yapan etkenler arasında en korkulan ve kansere en yaygın sebep olan sigaradır. Özellikle erkeklerde sigara içme oranı yüksek olduğu için böyle ortaya çıkıyor. Akciğer kanseri, prostat ve diğer kanserlerde sigaranın içinde barındırdığı maddeler sebebiyle kesin olarak kanser yapıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Şişmanlık, hareketsizlik ve alkolde kanser yapan en önemli sebepler. Mutlaka ailemizi ve çocuklarımızı sigara ve alkolden korumalıyız. Beslenmemizi doğru yapmalıyız. Özellikle kızartmalar ve yağ kanser yapıcı özellikleri olduğunu biliyoruz. Bu sebeple dikkatli olmalıyız" dedi.
(Metin Akyürek / İHA)
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