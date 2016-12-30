30.12.2016 13:48 Bakan Akdağ'dan Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında, 'Başarılı bir ameliyat geçirmekte, hala ameliyatta. Bu bir süreç yani böyle gider bir farklılaşma olmazsa, en aşağı 2 saat filan da o sürer' dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında, "Başarılı bir ameliyat geçirmekte, hala ameliyatta. Bu bir süreç yani böyle gider bir farklılaşma olmazsa, en aşağı 2 saat filan da o sürer" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Bakan Akdağ, "Ameliyat devam ediyor, ameliyatın sonuna yaklaştı arkadaşlar. İnşallah ameliyat bitecek, ameliyattan sonra yoğun bakıma alacaklar. Başarılı bir ameliyat geçirmekte, hala ameliyatta. Bu bir süreç yani en aşağı böyle gider bir farklılaşma olmazsa, 2 saat filan da o sürer. İçeriği ile ilgili bilgileri verebilecek tek kişi hastanenin o işi yapan doktorları ve ekibidir" dedi.

(Fatih Erdoğan - Goncagül Özcan/İHA)

