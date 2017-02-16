Bakan Akdağ'dan Almanya'ya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) dört din görevlisinin evlerinde yapılan aramaların uluslararası anlaşmaların ve Alman anayasasının açıkça ihlali olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) dört din görevlisinin evlerinde yapılan aramaların uluslararası anlaşmaların ve Alman anayasasının açıkça ihlali olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı yazılı açıklamada, Alman hukukuna göre kurulan, faaliyetlerini Alman mevzuatına uygun olarak Alman makamlarının denetimi altında sürdüren ve resmi kurumlarla diyalog içinde çalışan DİTİB'in İslam'ın evrensel değerlerini vurgulayan mesajlar vermek ve vatandaşlar başta olmak üzere diğer Müslümanlara yol göstericilik yapmak suretiyle kamuoyunun takdirini kazanmış örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ise, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde, o ülkenin hukukuna uygun faaliyette bulunan ve DİTİB başta olmak üzere bütün sivil toplum örgütlerinin din görevlisi ihtiyaçlarını karşılayan anayasal bir kuruluştur. Bu görevliler, söz konusu ülkelerin hukukuna uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Din ve vicdan hürriyeti, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde ve Alman anayasasında teminat altına alındığı halde dört din görevlisinin evlerinde yapılan aramalar, uluslararası anlaşmaların ve Alman anayasasının açıkça ihlalidir" ifadelerini kullandı.



"HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI BU SORUŞTURMA HAKKINDA FEDERAL ADALET BAKANI HEİKO MAAS'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR, YÜRÜYEN SORUŞTURMAYA MÜDAHALEDİR"

Bozdağ, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Almanya'da Türkiye aleyhine faaliyet gösteren eli kanlı PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütleri hakkında sayısız delil bulunmasına rağmen hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeyen Alman makamlarının, Türk din görevlileri ve Türkiye aleyhindeki iftiraların doğruluğunu tahkik ihtiyacı dahi duymadan ithama dönüştürerek soruşturma başlatması ve operasyonlar yapması hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı gibi açık bir çifte standart örneğidir. Hiçbir hukuk devleti, terör örgütlerini himaye edip onların iftiralarıyla masum insanları suçlayamaz ve suçlu ilan edemez. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk din görevlilerine yönelik ajanlık iftirasının ardından başlatılan bu soruşturma ve yapılan baskınlar, Alman makamlarının Türkiye'nin aleyhine çalışan terör örgütlerinin ve teröristlerin iddialarına ne kadar kolay itibar ettiğini göstermektedir. Hukuka açıkça aykırı bu soruşturma hakkında Federal Adalet Bakanı Heiko Maas'ın yaptığı açıklamalar, yürüyen soruşturmaya müdahaledir; soruşturmanın hukuki temelden yoksun olduğunun itirafıdır ve bu soruşturmanın siyasi saiklerle yapıldığının açık bir göstergesidir. Alman hükümeti ve yetkili makamlarının ülkedeki yabancılara ve Müslümanlara karşı artan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi hastalıklarla mücadele etmesi gerekirken ve bu kapsamda 2016 yılında camilere yönelik olarak gerçekleştirilen 91 saldırının faillerinin tespiti, yargılanması ve hak ettiği cezayı almaları konularında somut ilerlemeler sağlaması beklenirken, aksine bu sakat anlayışların zemin bulmasına ve güçlenmesine yarayacak adımlar atması anlaşılır ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir."



"TÜRK DİN GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÜRÜTÜLEN HAKSIZ, MESNETSİZ VE KEYFİ UYGULAMA VE SORUŞTURMANIN, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK İLİŞKİLERİNE ZARAR VERECEĞİNDE ŞÜPHE YOKTUR"

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını katledenlerin yargılandığı NSU davasında gerçek faillerin tamamının yargı önüne çıkarılmamış ve kamuya ilişkin sorumluların hala tespit edilmemiş olması bir yana tespit edilen faillerle ilgili yargılamaların da sonuçlandırılmamış olmasının Avrupa Birliğinin ve Almanya'nın üzerinde yükseldiği hukuk devleti ve insan hakları değerlerini anlamsız kıldığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Türk din görevlileri hakkında yürütülen haksız, mesnetsiz ve keyfi uygulama ve soruşturmanın, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine zarar vereceğinde şüphe yoktur. Almanya'da görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din görevlilerinin evlerine yapılan baskınları kınıyor ve Alman makamlarını, Türk din görevlilerine yapılan haksız, hukuksuz, insan hak ve hürriyetlerine aykırı keyfi uygulamalara bir an önce son vermeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

(Pelin Üzek / İHA)