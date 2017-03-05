Bakan Akdağ çocuk hastalara moral verdi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fatsa ziyaretinde Fatsa Devlet Hastanesine giderek burada tedavi gören çocuk hastaları ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fatsa ziyaretinde Fatsa Devlet Hastanesine giderek burada tedavi gören çocuk hastaları ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Akdağ devlet hastanesi binasını gezdi ve Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Nurdoğan Karadağlıoğlu'ndan hastane ile ilgili bilgi aldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ hedeflerinin Türkiye genelinde son teknoloji donanımlı hastanelerin yapılması olduğunu ve bu hedefleri için çalışmalarını hızla sürdüklerini belirtti.

Fatsa Devlet Hastanesinde çocuk hastaları ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Akdağ, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Akdağ, "Ünye ve Fatsa ilçelerinde referandum ile ilgili çalışmalar yaptım. Çalışmalarımı bitirdikten sonra Ünye ve Fatsa ilçelerinde yeni yapılan hastaneleri ziyaret ettim. Fatsa ve Ünye'de hasta konforu, sağlık çalışanlarının rahat çalışması ve yüksek teknolojilerin kullanılması açısından mükemmel ortamlara sahibiz. Fatsa Devlet Hastanesindeki imkanlar birçok Avrupa'daki hastanelerde yok. Ülkemizin bütün hastaneleri böyle olacak. Önümüze koyduğumuz hedef budur. Büyükşehirlerimizde şehir hastaneleri mükemmel bölge hastaneleri yapıyoruz. İlçelerimizde de büyüklüğüne göre hastaneler yapıyoruz. Yöneticilerimizle, hastane çalışanlarımızla ve hastalarımızla görüştük, her şey yolunda gidiyor, daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

Ziyarette Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı ve Oktay Çanak, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Çoruh, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Bakan Recep Akdağ ziyaretin ardından Ordu'ya hareket etti.

(Ahmet Altay / İHA)