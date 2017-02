Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi yüzde 6.8 büyüdü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, küresel krizin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 6.8 büyüdüğünü söyledi.

Bakan Ağbal, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), "İstihdam ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Yeni Düzenlemeler" konulu toplantıya katıldı. Bakan Ağbal, iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisinin, küresel krizin tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde 6.8 ortalama büyüme yakaladığını açıkladı. Rakamın gelişmekte olan ülkeler içerisinde ve Avrupa Birliği bölgesinde her şeye rağmen önemli ve yüksek bir oran olduğunu belirten Ağbal, "Büyüme oranları bakımından Türkiye son 7 yıldır ortalamada böyle bir oran elde etmiş durumda ve son derece önemli ama son dönemde karşı karşıya kaldığımız gerek içeriden sıkıntılar, gerekse dışarıdan sıkıntılar bu oranları aşağı çekti. İnşallah referandumdan sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla büyüme oranları tekrar yukarı yönlü olacak. Özellikle yatırımda önemli gelişmeler olacaktır. Küresel kriz döneminde istihdamdaki gelişmelere baktığımızda ise her ne kadar işsizlik biraz arttıysa da 2009'la bugünü karşılaştırdığımızda bu dönemde yaklaşık 7 milyon insana ilave istihdam üreten bir ekonomiden bahsediyoruz. AB bölgesine bakıldığında hala 2009 seviyesindeki istihdam noktasına yeni geldi. Genel olarak ekonomide büyüme oranları itibariyle geçmiş 7 yılda iyi bir ortalama elde ettiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Enflasyona ilişkin bilgiler de aktaran Bakan Ağbal, 2017'nin ikinci yarısından itibaren çok daha iyi gelişmeler olacağını ve özellikle 2016'nın son çeyreğinde arka arkaya aldıkları kararlardan sonra ekonomide farklı cephelerde olumlu gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde büyümedeki ivmenin yukarı olacağını ancak enflasyonun da biraz yukarı gitse bile yıl sonunda aşağı inen bir trend sağlanacağını dile getiren Ağbal, işsizlik oranlarının da aşağı çekileceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal daha sonra son 1 yılda yaptıkları reformlara ilişkin sunum yaptı.

Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde İhtisas Vergi Daireleri kurmaya başladıklarını anlatan Bakan Ağbal, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın ardından Adana'da da nisan ayında İhtisas Vergi Dairesi kurulacağını anlattı. Kurumların iade talepleriyle sadece bu birimlerin ilgileneceğini bildiren Ağbal, "İade alt sınırını 20 bin 600 liradan 10 bin liraya düşürdük. İndirimli orana tabi konut teslimlerinde ilgili yılda nakden iade imkanı sağladık. Yüzde 120 teminatla KDV iadelerini 5 günde yapacağız" diye konuştu.



"TEŞVİKLER YATIRIMCIYI HEYECANLANDIRMALI"

Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise "İşveren üzerindeki vergi ve sigorta yüklerinin Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ortalaması olan yüzde 30-35 bandına indirilmesi büyük önem arz etmektedir. İşverenler olarak çok katı ve detaylı bir İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile karşı karşıyayız. Yüksek oranlı kıdem tazminatı, işsizlik sigortası ve iş güvencesi tazminatı olan ender ülkelerden biriyiz. Üretim ve istihdamı engelleyen bu alanlarda düzenlemeye gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim, bu anlamda, TBMM'si Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa tasarısı ile vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yönelik gelir ve kurumlar vergisinde yüzde 5 indirim uygulanacak olması son derece yerinde ve isabetli olacaktır. 2017 yılında tahakkuk edecek vergilerimizde de bu indiriminizden istifade etmek isteriz. Çukurova iş dünyası, mevcut teşvik sistemlerinden istenilen ölçüde istifade edememiştir. Nitekim Çukurova'nın en büyük ili eski dönemlerin cazibe merkezi olan Adana, 2010 yılından beri göç alan değil, her yıl 10 binden fazla nitelikli göç veren bir il halini almıştır. Yatırım Teşvikleri yeni bir yaklaşımla ele alınarak, sektörel ve ilçe bazlı olmalıdır. Teşvikler yatırımcıyı heyecanlandırmalı, eski dönemlerin kaynak kullanım destekleme primi, 5084 sayılı teşvikteki elektrik katkısı gibi üretim başladığı andan itibaren işletmelere maddi kaynak sağlayacak doğrudan destekler olmalıdır" ifadelerini kaydetti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da kente yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere yol göstermek için önemli etkinlikler yaptıklarına değinerek, "İstihdama gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Elde edilen katmadeğerin ülkemize ve bu şehrin insanlarına refah ve huzur olarak döneceği aşikardır. Bir takım sıkıntılara rağmen yapılan yatırımlar ve yeni projeler geleceğe dair umutlarımızı diri tutmaktadır" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Bakan Ağbal'a ADASO Başkanı Zeki Kıvanç tarafından hediye verildi. Toplantı basına kapalı olarak devam ederken, Bakan Ağbal iş adamlarının sorunlarını dinledi.

(Nuri Pir / İHA)