Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bayburt Öğretmen Evinde verilen kahvaltının sonrası muhtarlarla bir araya gelen Bakan Ağbal gündeme dair açıklamalarda bulunarak sorun ve talepleri dinledi.

Konuşmasına Türkiye gündemi ile ilgili konulardaki açıklamalarıyla başlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu an için Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin terörle mücadele olduğunu dile getirdi. Terörle mücadele konusunda devletin zirvesindeki isimlerin ciddi bir kararlılık içerisinde olduğunu vurgulayan Bakan Ağbal, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak terörle sonuna kadar mücadele konusunda Başbakanımızın ve hükümetimizin ciddi bir kararlılığı var. Biliyorsunuz dört bir taraftan terör örgütleri Türkiye C umhuriyeti devleti ve hükümetini farklı bir noktaya çekmek için saldırılar yapıyorlar. Güvenlik güçlerimizi askerimizi, polisimizi şehit veriyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. mekanları cennet olsun. Yaralanan kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, terör örgütlerinin küresel bir sorun olduğunun altını çizerek, bu örgütlerin insanlığı tehdit eder boyutlara ulaştığını kaydetti. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin verdiği mücadelenin bir benzeri daha olmadığına dikkat çeken Bakan Ağbal, saldırıların Türkiye'yi mücadelesinden vazgeçiremeyeceğini bildirdi. "Sabredeceğiz, sabrımızın sonu selamet olacak." Sözleriyle konuşmasına devam eden Bakan Ağbal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, ülkemizin huzurunu asla kimseyle pazarlık yapmayız, kimseyle de bu konuda herhangi bir konuşma içerisine girmeyiz." dedi.

Suriye ve Irak'ta yaşanan olayların Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkilediğini ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi; "Türkiye'nin bölgede istikrar ve huzurunu sağlaması noktasında üzerine düşen görevler var. Bugün Türk askeri Suriye'deyse, burada rahat bir şekilde oturup toplantımızı yapabiliyorsak Suriye'deki o askerimizin sayesinde yapıyoruz. Çünkü Suriye'de öyle bir kaos, terör ve anarşi ortamı var ki bu doğrudan doruya ülkemizi tehdit ediyor. Bugün dünyada ilk başta DEAŞ terör örgütüyle mücadele edeceğiz düşüncesiyle yola çıkanların hepsi ortadan kayboldu. Suriye'de DEAŞ'la gerçek manada mücadele eden tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Onun için hep beraber dualarımızı askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz için yapıyoruz."

Anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, değişikliğin demokrasiyi güçlendireceğini dile getirdi. Değişiklikle ilgili olarak dile getirilen çeşitli eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Ağbal, "Anayasa'da yapılan bu değişiklikler uluslararası yönetim sistemlerinde uygulanagelen yönetim sistemlerinden bir tanesi." dedi.

Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini söyleyen Bakan Ağbal, "Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı sistemi. Halktan doğrudan doğruya yetki alan, aldığı yetkiye karşı halka doğrudan doğruya hesap veren bir Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yine yasama organı gerçek manada yasama faaliyetlerine odaklanmış ve kanun çıkarma bakımında yetkili tek mercii. Bu iki kuvvet arasında da dengeyi sağlayacak birçok mekanizmayı beraberinde getiriyoruz." İfadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğinin 'Yargı' ile ilgili eleştirileri sona erdireceğini ve yargıya olan güveni artıracağını belirterek sözlerine devam eden Bakan Ağbal, Anayasa değişikliğinin meclis genel kurulundan hangi sonuçla çıkarsa çıksın referanduma götürülerek halk oylamasına sunulacağını bildirdi. Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye'nin kalkınabilmesi ve toplum refahını artırabilmesi için daha güçlü hükümet ve parlamentolara ihtiyaç duyduğunu ve bunun da Anayasa değişikliğiyle mümkün olduğunun altını çizdi. Değişikliği 'Çok daha hızlı ve verimli bir sistem' şeklinde niteleyen Bakan Ağbal, "Yeni sistem kuvvetler arasındaki dengeyi de sağlayacak mekanizmalara sahip. Bunları zamanı geldiğinde anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuşmasının ardından toplantıya katılan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Bayburt Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Okumuş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve muhtarlar katıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Artık top oynayabilecek
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
FETÖ’ye ABD kalkanı
FETÖ’ye ABD kalkanı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Artık top oynayabilecek
Artık top oynayabilecek
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Çocuklarda rota virüsü enfeksiyonuna dikkat
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Suriye'de bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali futbolcu olacak
Başkan Karaosmanoğlu'dan Karamürsel'e çıkarma
Başkan Karaosmanoğlu'dan Karamürsel'e çıkarma
İntihar gibi kaza !
İntihar gibi kaza !
Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler
Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler
Galatasaray, son antrenmanını yaptı
Galatasaray, son antrenmanını yaptı
Evkur Yeni Malatyaspor'un hazırlık maçındaki performansı beğenildi
Evkur Yeni Malatyaspor'un hazırlık maçındaki performansı beğenildi
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi
Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English