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Bakan Ağbal'dan 'Süper Teşvik Paketi' açıklaması
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Bakan Ağbal'dan 'Süper Teşvik Paketi' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Süper Teşvik Paketinin yatırımcı odaklı geliştirildiğini ifade ederek 'Teşvik belgesi alanlardan 10 yıl süre ile normal bildiğimiz yatırım katkı oranı dışında hiçbir şekilde vergi almayacağız' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Süper Teşvik Paketinin yatırımcı odaklı geliştirildiğini ifade ederek "Teşvik belgesi alanlardan 10 yıl süre ile normal bildiğimiz yatırım katkı oranı dışında hiçbir şekilde vergi almayacağız" dedi.
Erzurum Palandöken'de bir otelde düzenlenen 'Maliye Bakanlığı Defterdarlar Çalışma Toplantısı'na katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Süper Teşvik Paket hakkında bilgi verdi. Konuşmasının başında Türkiye ekonomisine değinen Ağbal, "Türkiye ekonomisi 27 çeyrektir büyüme gösteren nadir ülkelerden bir tanesi. 2015'te yüzde 4 büyüyerek başarılı bir yıl geçirdik. 2016 yılında yüzde 3.2 büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Türkiye'nin son iki yıldaki büyüme oranı yüzde 3.6'dır. Türkiye global ekonomik krizden sonra da borcun milli gelire oranını aşağıya çekebilmiş nadir ülkelerdendir. 2009 global krizinden sonra borcun milli gelire olan oranını 12 puan indirmişiz" dedi.
Katma değerli üretime teşvik etmenin uzun vadede ekonomiyi daha da yukarıya taşıyacak bir alan olduğuna dikkat çeken Ağbal, "Öncelikle farklı kanunlarda AR-GE'ye teşvik veren düzenlemeler vardı. Başta gelir ve kurumlar vergisi olmak üzere. Bütün düzenlemeleri tek bir AR-GE kanunda topladık. Şuanda işletmelerimiz ben bir AR-GE yaparsam hangi teşviklerden yararlanırım dediğinde sadece bu kanuna bakmak suretiyle bütün düzenlemelerden yararlanabilir" şeklinde konuştu.

SÜPER TEŞVİK PAKETİ
Süper Teşvik Paketi hakkında bilgi veren Bakan Ağbal, yatırımcı odaklı geliştirilen paket ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Teşvik sistemi kapsamında en çarpıcı değişiklik proje bazlı süper teşvik sistemidir. Artık yatırımcı kendisine sunulan hazır bir paketi kabul etmek durumunda değil. Yatırımın ölçeğine, alanına ülke için arz ettiği stratejik önemine ve sağlayacağı katma değere bağlı olarak her bir yatırımcı için yatırımcıya özel teşvik belgesi verme imkanını getirdik. Bu düzenleme önemli imkanları da beraberinde getirdi. 10 yıla kadar vergi tatil. Yani teşvik belgesi aldığınız zaman o yaptığınız alanda 10 yıl süre ile normal bildiğimiz yatırım katkı oranı dışında hiçbir şekilde vergi almayacağız. Bu teşvik sisteminde arsa bedava. Hazineye ait taşınmazları hiçbir ücret ödemeden doğrudan doğruya bu yatırımlarda kullanabileceksiniz. Normal teşvik sistemimizde olmayan enerji harcamalarına katılan katılım desteği, normal teşvik sisteminde bu yok ama bu sper teşvikte var. Yine çalıştırılan nitelikli personele ücret desteği veriyoruz. Daha önemli ülke için stratejik öneme haiz yatırımlarda yatırıma devlet olarak ortak olacağız. Yatırımcı bir sermaye koyacak devlet bir sermaye koyacak belirli bir amaçla bu faaliyet başlayacak. Kamu alım garantisi getiriyoruz. Süper teşvik kapsamında yapılacak yatırımlarda ürünün özelliklerine bağlı olarak kamunun ihtiyaçlarına bağlı olarak eğer uzun süreli stratejik amaçlarımıza uygun düşüyorsa kamunun halihazırda almakta olduğu bir ürünü bu proje kapsamından doğrudan yatırımcıdan alma olanağı getiriyoruz. Belirli bir sürede belirli bir fiyattan alım garantisi veriyoruz."

"YENİDEN YAPILANDIRMAYA BÜYÜK İLGİ"
Yeniden yapılandırmaya da değinen Ağbal, vatandaşın bu düzenlemeye büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Daha önce 2004 ve 2011 yıllarında da yeniden yapılandırma imkanları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, "O tarihlerdeki kanun çerçevesinde yapılan ilk tahsilatlarla bunu karşılaştırdığımız zaman, burada olağanüstü bir tahsilat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Ağbal, mevcut konjonktüre de dikkati çekerek, "31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla, yeniden yapılandırmadan vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1 milyar lira tahsilat yaptık. Bu olağanüstü bir rakam" diye konuştu.
Vatandaşların borcunu kapatmak istemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Ağbal, "torba yasa" ile getirilen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna yönelik düzenlemelerin KOBİ'ler için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Ağbal, ikinci şans olarak nitelendirilen bu düzenlemenin ekonomideki canlanma adımlarına katkı vereceğini sözlerine ekledi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplantının ardından Erzurum'dan ayrıldı.

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