Bakan Ağbal'dan sandık görevlilerine 'güleryüz' talimatı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 16 Nisan referandumunda çalışacak sandık görevlilerinin oy vermeye gelen vatandaşları güleryüzlü karşılamalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak "O an vatandaşa verilen enerji her şeyin başında geliyor" dedi.

Referandum oylamasına yönelik kampanya kapsamında kentte bir dizi ziyarette bulunan Bakan Ağbal, partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlediği Sandık Yönetimleri Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, "16 Nisan'da Adana'nın kararı evet olacak" dedi.

Toplantı sırasında Bakan Ağbal ile konuşmak isteyen 15 temmuz nöbetçisi Ayşe isimli yaşlı bir kadına AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı protokoldeki koltuğunda yer vererek, ikilinin sohbet etmesini sağladı. Yaşlı kadın protokol üyelerine sarılıp öptü.

AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı da küresel krizin yaşandığı günümüz döneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 6.8 büyümesi nedeniyle Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür etti.

Tamer Dağlı ise 16 nisanda yapılacak referandumda siyasi bir seçim yapılıyormuş şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "16 nisanda bir hükümet sistemi değişikliğinin seçimi yapılıyor. Bu güven oylaması değil. Maalesef oralara çekmek isteyenler var.Cumhurbaşkanımızın kendisine alan yaratma derdi yok, öyle olsa seçime gitmez" dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ise Adana teşkilatının referandum kampanyasına hazır olduğunu vurguladı. Erdinç, referandumda en az yüzde 50 evet oyunu hedeflediklerini kaydetti.

Partililerine seslenen Maliye Bakanı Naci Ağbal da 16 Nisan'ın millet olarak evet diyeceği yepyeni bir Türkiye'ye başlangıç olacağını kaydederek "Teşkilatlarımızın göstereceği sıcaklık, gayret, hizmet, her şeyin üstünde. Bizler vatandaşlara bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini anlatacağız ama sizin ortaya koyduğunuz sıcaklık, kalbi duygular o kadar önemli ki eğer biz bu yaklaşımları evlere, sokaklara, mahallelere taşırsak inanıyorum ki 16 nisan akşamında Adana referandumda evet diyecek. Bin kere evet diyecek. Türk siyasi tarihinde en önemli eşikti. 15 temmuz. En önemli aşama. Son 14 yılda demokrasiyi güçlendirdik, devleti millete emanet ettik. İlk defa bu dönemde vatandaş devlette söz sahibi haline geldi. Artık Türkiye'de 'çözülemez' denilen birçok sorunu bu dönemde birlikte çözdük. 'Aşılamaz' denilen birçok engeli bu dönemde birlikte aştık. Bu yollar kolay yollar değildi. Bu yollarda çok sıkıntı çektik. Önümüze çok engeller konuldu. Olur olmaz çok bahaneler edildi. 'Yapamazsınız, isteseniz de yaptırmayız' dediler ama bu millet ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşlarına ne dedi? 'Siz devam edin. Siz devam ettikçe biz sizin her yaptığınıza evet diyeceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

Türkiye milletinin 15 temmuzda devletine sahip çıktığına değinen Ağbal, 16 Nisan referandumunda da aynı iradeyle hareket edeceklerini bildirdi. "Biz başkalarının yaptığını yapmayacağız, yalan-yanlış söylemeyeceğiz , korkular üretmeyeceğiz" diyen Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Sadece ve sadece yeni, aydınlık Türkiye'nin neden yeni anayasaya ihtiyaç duyduğunu anlatacağız. Anlatmamız da gerekiyor. Teşkilat olarak önemli görevler düşüyor. Vatandaşların kafasında soru işaretleri üretmeye çalışıyorlar. Olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz gidip sadece doğruları anlatacağız. Bu milletin yararına olanları anlatacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vurgu yapacağız. Biz bölen, kavga ettiren, ayıran, çatıştıran olmayacağız; birleştiren olacağız. Birlikliliği getiren olacağız. Ne diyoruz biz? 'Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan.' 16 nisanda da inşallah bu şuur içerisinde, bu birlik içerisinde vatandaşlarımızla beraber olacağız".

Sandık kurullarına referandumda önemli görevler düştüğünü de hatırlatan Maliye Bakanı Ağbal, "Aslında seçim döneminde veya referandum döneminde tabii ki sahada vatandaşlarımıza anlatıyoruz ama o seçim zamanı geldiğinde sandıklar kurulduğunda insanlar akın akın sandık kurullarına geldiğinde inanın en büyük vazifeyi yapan sandık kurullarının başındaki arkadaşlarımız, yani sizlersiniz. Yüzümüz güleryüzlü olacak. Gelen vatandaşları en güleryüzlü şekilde karşılayacağız. Bu çok önemli. O an vatandaşa verilen enerji her şeyin başında geliyor. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Herkes kafası karışmış 3 arkadaşını ikna edecek. Allah'ın izniyle gençlerimiz hanım kardeşlerimiz teşkilatlarımız hep beraber bir ve beraber olduğumuz sürece bu çalışmadan büyük başarıyla çıkacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

(Nuri Pir/İHA)