Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret

Maliye bakanı Naci Ağbal Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Maliye bakanı Naci Ağbal Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Bekir Kasap ve partililer tarafından karşılanan Bakan Ağbal, burada açıklamalarda bulundu.

Siyasi partilerin memlekete hizmet için kurulan sivil toplum örgütleri olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, "Herkesin ortak amacı memlekete millete hizmet etmek. Bunun yöntemi, şekli farklı olabilir ama hepimiz biliyoruz ki biz birik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hangi parti olursa olsun Allah'ın izniyle bu memlekette daha güzel şeyler olur. Bugün özellikle Bayburt'taki çalışmalarımızla ilgili sizlerle de istişare etmek için geldim. Bayburt için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bayburt'un daha güzel yerlere gelmesi için sürekli istişare içerisinde olacağız. Burada yaptığımız konularda bazı eksiklikler varsa da biz burada sizin uyarılarınızı dikkate alacağız" diye konuştu.

"Dost bildiğimiz ülkeler terör örgütü olduğu açık olan bir takım yapılara dolaylı veya doğrudan açıkça destek veriyor"

Türkiye gündemine ilişki de konuşan Bakan Ağbal, dünyanın zor bir dönemeçten geçtiğini ve bugün dünyanın en büyük sıkıntısının global terör olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak baştan belli teröre karşı ortak bir hareket oluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Ağbal, şöyle konuştu: "Bir bakıyorsun bombalar Fransa'da patlıyor, Amerika'da silahlı saldırı oluyor, Rusya'da bir saldırı oluyor, bir bakıyorsunuz Türkiye'de bir saldırı oluyor. Türkiye olarak baştan belli ifade ettik global teröre karşı bütün milletler, bütün ülkeler teröre karşı bir hareket geliştirmeli ve bununla mücadele etmeli. Senin daha hoşuna giden terörist benim daha hoşuma giden terörist diye bir şey olmaz. Bütün ülkelere söylüyoruz Türkiye'nin bugün terörle olan mücadelesinde biz bazen bakıyoruz dost bildiğimiz ülkeler terör örgütü olduğu açık olan bir takım yapılara dolaylı veya doğrudan açıkça destek veriyorlar. Söylüyoruz bu terör global bir sorunsa ve bunlar terör suçu işliyorsa buna hep beraber karşı koymamız lazım."

"Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girilecek"

Teröre karşı koyulan ortak iradenin önemine vurgu yapan Bakan Ağbal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tabi canımız yanıyor. Yüreğimiz sızlıyor. Bugün askerlerimizden, polisimizden, korucularımızdan, güvenlik güçlerimizden şehitler veriyoruz. Ve bu alçak terör girişimleri sırasında bir çok vatandaşımızı da kaybediyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin, Allah mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin bu memleket için bu millet için yaptıklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ama hep birlikte şunu biliyoruz. Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girilecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli emniyet birimlerimiz gerek içeride gerek dışarıda bu mücadeleyi yürütecek. Bu noktada gerek AK Parti gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçte ortaya koyduğu temel bir anlayış var. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam ettirilmesi, kökünün kazınması ve bu teröre doğrudan veya dolaylı destek veren tüm güçlerle de sonuna kadar mücadele edilmesi. Burada bir, iki değil beş, on tane terör örgütünden bahsediyoruz. Her gün farklı terör örgütleri Türkiye üzerinden hesap görmeye çalışıyorlar. Bu noktada gerek AK Parti'nin gerek MHP'nin ortak irade ortaya koymuş olmaları çok önemli."

"Demokrasilerde iktidarın tek sahibi vardır oda millettir"

Konuşmasında Pazartesi günü meclis genel kurulunda görüşmeye başlanacak, Anayasa Değişikliği Paketi'ne de değinen Ağbal, "Önümüzdeki süreçte hepimiz içerisinde olduğumuz için biliyoruz ki, Türkiye'de önemli bir sistem değişikliği gündemde. Ben yine iki partinin ortak bir anlayışla, çalışmayla ortaya koyduğu bir anayasa değişiklik paketi var. İnşallah Pazartesi günü Meclis genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacak. Ardında da her şeyin üzerinde olan millet iradesine müracaat edilecek. Her zaman söylüyoruz demokrasilerde iktidarın tek sahibi vardır oda millettir. İktidarlar hesabını millete verirler. Yetkiyi de milletten alırlar. İnşallah hep beraber Türkiye'nin geleceği için son derece önemli olduğunu, hayati öneme sahip olduğunu düşündüğümüz bu anayasa değişikliği konusunda da önümüzdeki süreçte ortak bir anlayışla vatandaşlarımıza bunu anlatacağız. Zaman zamanda konuşuyoruz bu sistem değişikliği Türkiye'yi her manada daha ileriye götürecek önemli bir karar merhalesi. Sayın Bahçeli'de bunu çok sıklıkla ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Vesayetçi bir sistemden gerçekten milletin tam manada iktidar olduğu bir yeni sisteme geçilecek. Bu noktada da inşallah önümüzdeki süreçte ortaya koyulacak anlayışla bu meselede de milletin hakemliğine müracaat edilecek. Orada da inşallah inanıyoruz ki milletimiz hayırlı bir karar verecek. " ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Bekir Kasap ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Ülkemiz üzerinde oynanan gerçekten ciddi bir oyun var. Bu oyunu aşmak içinde MHP olarak, genel merkezimiz ve il teşkilatları olarak siyasi gündemimiz siyasi çıkarlarımızı bir tarafa bırakıp önceliğimiz ülkemizi bu terör belasından kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Tabi ki anaysa meselesi de bu ülkenin kurtuluşudur. Bu konuda da elimizden geleni yaparak bu ülkenin bu buna ihtiyacı olduğunu vatandaşlarımıza anlatacağız."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fırat Kalkanı'nda 1 Astsubay şehit oldu!
Azez'de bombalı saldırı: En az 60 ölü
Bakan Ağbal'dan MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı
Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
CHP'li Üstün: 'ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
3 yeni KHK yayımlandı
3 yeni KHK yayımlandı
Enerji Bakanı: Dün Amerika altyapılı siber saldırı yapıldı
Enerji Bakanı: Dün Amerika altyapılı siber saldırı yapıldı
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit, 4 yaralı
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit, 4 yaralı
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fırat Kalkanı'nda 1 Astsubay şehit oldu!
Fırat Kalkanı'nda 1 Astsubay şehit oldu!
Azez'de bombalı saldırı: En az 60 ölü
Azez'de bombalı saldırı: En az 60 ölü
Bakan Ağbal'dan MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Bakan Ağbal'dan MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı
Üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı
Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
CHP'li Üstün: 'ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır'
CHP'li Üstün: 'ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır'
Havalimanı çalışanı, devlet büyüklerine hakaretten tutuklandı
Havalimanı çalışanı, devlet büyüklerine hakaretten tutuklandı
Ömerli Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı
Ömerli Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı
Halk otobüsünde tecavüz iddiası
Halk otobüsünde tecavüz iddiası
KBGC'ne yeni yönetim
KBGC'ne yeni yönetim
İşte beraber, sahada rakipler
İşte beraber, sahada rakipler
Başkan Keleş, 'Zamcı belediye olmadık'
Başkan Keleş, 'Zamcı belediye olmadık'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English