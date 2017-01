07.01.2017 15:55 Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret

Maliye bakanı Naci Ağbal Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Maliye bakanı Naci Ağbal Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



MHP İl Başkanı Bekir Kasap ve partililer tarafından karşılanan Bakan Ağbal, burada açıklamalarda bulundu.



Siyasi partilerin memlekete hizmet için kurulan sivil toplum örgütleri olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, "Herkesin ortak amacı memlekete millete hizmet etmek. Bunun yöntemi, şekli farklı olabilir ama hepimiz biliyoruz ki biz birik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hangi parti olursa olsun Allah'ın izniyle bu memlekette daha güzel şeyler olur. Bugün özellikle Bayburt'taki çalışmalarımızla ilgili sizlerle de istişare etmek için geldim. Bayburt için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bayburt'un daha güzel yerlere gelmesi için sürekli istişare içerisinde olacağız. Burada yaptığımız konularda bazı eksiklikler varsa da biz burada sizin uyarılarınızı dikkate alacağız" diye konuştu.



"Dost bildiğimiz ülkeler terör örgütü olduğu açık olan bir takım yapılara dolaylı veya doğrudan açıkça destek veriyor"



Türkiye gündemine ilişki de konuşan Bakan Ağbal, dünyanın zor bir dönemeçten geçtiğini ve bugün dünyanın en büyük sıkıntısının global terör olduğunu kaydetti.



Türkiye olarak baştan belli teröre karşı ortak bir hareket oluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Ağbal, şöyle konuştu: "Bir bakıyorsun bombalar Fransa'da patlıyor, Amerika'da silahlı saldırı oluyor, Rusya'da bir saldırı oluyor, bir bakıyorsunuz Türkiye'de bir saldırı oluyor. Türkiye olarak baştan belli ifade ettik global teröre karşı bütün milletler, bütün ülkeler teröre karşı bir hareket geliştirmeli ve bununla mücadele etmeli. Senin daha hoşuna giden terörist benim daha hoşuma giden terörist diye bir şey olmaz. Bütün ülkelere söylüyoruz Türkiye'nin bugün terörle olan mücadelesinde biz bazen bakıyoruz dost bildiğimiz ülkeler terör örgütü olduğu açık olan bir takım yapılara dolaylı veya doğrudan açıkça destek veriyorlar. Söylüyoruz bu terör global bir sorunsa ve bunlar terör suçu işliyorsa buna hep beraber karşı koymamız lazım."



"Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girilecek"



Teröre karşı koyulan ortak iradenin önemine vurgu yapan Bakan Ağbal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tabi canımız yanıyor. Yüreğimiz sızlıyor. Bugün askerlerimizden, polisimizden, korucularımızdan, güvenlik güçlerimizden şehitler veriyoruz. Ve bu alçak terör girişimleri sırasında bir çok vatandaşımızı da kaybediyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin, Allah mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin bu memleket için bu millet için yaptıklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ama hep birlikte şunu biliyoruz. Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girilecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli emniyet birimlerimiz gerek içeride gerek dışarıda bu mücadeleyi yürütecek. Bu noktada gerek AK Parti gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçte ortaya koyduğu temel bir anlayış var. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam ettirilmesi, kökünün kazınması ve bu teröre doğrudan veya dolaylı destek veren tüm güçlerle de sonuna kadar mücadele edilmesi. Burada bir, iki değil beş, on tane terör örgütünden bahsediyoruz. Her gün farklı terör örgütleri Türkiye üzerinden hesap görmeye çalışıyorlar. Bu noktada gerek AK Parti'nin gerek MHP'nin ortak irade ortaya koymuş olmaları çok önemli."



"Demokrasilerde iktidarın tek sahibi vardır oda millettir"



Konuşmasında Pazartesi günü meclis genel kurulunda görüşmeye başlanacak, Anayasa Değişikliği Paketi'ne de değinen Ağbal, "Önümüzdeki süreçte hepimiz içerisinde olduğumuz için biliyoruz ki, Türkiye'de önemli bir sistem değişikliği gündemde. Ben yine iki partinin ortak bir anlayışla, çalışmayla ortaya koyduğu bir anayasa değişiklik paketi var. İnşallah Pazartesi günü Meclis genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacak. Ardında da her şeyin üzerinde olan millet iradesine müracaat edilecek. Her zaman söylüyoruz demokrasilerde iktidarın tek sahibi vardır oda millettir. İktidarlar hesabını millete verirler. Yetkiyi de milletten alırlar. İnşallah hep beraber Türkiye'nin geleceği için son derece önemli olduğunu, hayati öneme sahip olduğunu düşündüğümüz bu anayasa değişikliği konusunda da önümüzdeki süreçte ortak bir anlayışla vatandaşlarımıza bunu anlatacağız. Zaman zamanda konuşuyoruz bu sistem değişikliği Türkiye'yi her manada daha ileriye götürecek önemli bir karar merhalesi. Sayın Bahçeli'de bunu çok sıklıkla ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Vesayetçi bir sistemden gerçekten milletin tam manada iktidar olduğu bir yeni sisteme geçilecek. Bu noktada da inşallah önümüzdeki süreçte ortaya koyulacak anlayışla bu meselede de milletin hakemliğine müracaat edilecek. Orada da inşallah inanıyoruz ki milletimiz hayırlı bir karar verecek. " ifadelerini kullandı.



MHP İl Başkanı Bekir Kasap ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Ülkemiz üzerinde oynanan gerçekten ciddi bir oyun var. Bu oyunu aşmak içinde MHP olarak, genel merkezimiz ve il teşkilatları olarak siyasi gündemimiz siyasi çıkarlarımızı bir tarafa bırakıp önceliğimiz ülkemizi bu terör belasından kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Tabi ki anaysa meselesi de bu ülkenin kurtuluşudur. Bu konuda da elimizden geleni yaparak bu ülkenin bu buna ihtiyacı olduğunu vatandaşlarımıza anlatacağız."