Bakan Ağbal'dan enflasyon açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonun 16 Nisan'dan sonra aşağı seviyelere ineceğini belirterek, 'Yılın 2. çeyreğinden itibaren yavaş yavaş baz etkisi kaybolmaya başlayacak' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonun 16 Nisan'dan sonra aşağı seviyelere ineceğini belirterek, "Yılın 2. çeyreğinden itibaren yavaş yavaş baz etkisi kaybolmaya başlayacak" dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Eskişehir Valiliği önünde Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ve iş dünyasından kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ağbal, şeref defterini imzaladı. Ardından gazetecilerin enflasyonla ilgili sorusunu cevaplandıran Bakan Ağbal, "İnşallah Eskişehir önümüzdeki yıllardan itibaren daha da büyüyecek. Bu açıdan inşallah Eskişehir'in önü açık. Biz de hükümet olarak her zaman Eskişehir'deki yatırımları, sanayiyi, üretimleri teşvik edeceğiz. Bu arada da enflasyon yukarı gitmiş. Enflasyonda bugün ortaya çıkan rakamlar, esasen Merkez Bankamızın raporlarda ifade ettiği gelişmelerle uyumlu. Biliyoruz ki 2017'nin ilk aylarında enflasyon bir miktar yukarıya gidecek. Bunda tabi ki baz etkisi var. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda o dönemin fiyat gelişmelerinin etkisi de var. Öncelikle kurdan gelen, kura bağlı olarak oluşan maliyet baskıları var. Yine ithalat fiyatlarındaki değişim etkileri var. Ama inşallah 2. çeyrekten itibaren yavaş yavaş baz etkisi kaybolmaya başlayacak. Yine kurun fiyat değişimleri üzerindeki etkisi kaybolmaya başlayacak ve Merkez Bankasının yıl sonu itibariyle ortaya koyduğu bir tahmin var. Yüzde 8 olarak. İnşallah enflasyon o trend içerisine girecek. Enflasyon önemli bir faktör, enflasyonun yukarı doğru gitmesi hiçbir şekilde arzu ettiğimiz bir durum değil. İnşallah önümüzdeki dönemde bir taraftan para politikasında Merkez Bankamızın yapacağı çalışmalar çerçevesinde, bir tarafta hükümet olarak özellikle gıda fiyatları ile ilgili yapılacak olan çalışmalarla birlikte fiyatlar aşağıya doğru gelecek. 16 Nisan'dan sonra inşallah Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar çok net ve kalıcı bir şekilde ortaya çıkacak. Üretim, yatırım, istihdam artacak. Enflasyon inşallah bu dönemde aşağı gelecek. Yani Türkiye'nin istikrarına ve kalkınmasına 2017 öncelik eden bir yıl olacak. Bunu görüyoruz. Enflasyonu da takip ediyoruz" dedi.

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)