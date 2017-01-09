09.01.2017 17:36 Bakan Ağbal'dan Başkan Sekmen'e Övgü Dolu Sözler

Bakan Ağbal'dan Başkan Sekmen'e Övgü Dolu Sözler Maliye Bakanı Naci Ağbal, Palandöken Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaları incelemek üzere Erzurum'a geldi. Bakan Ağbal, Snowdora Otel'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen "60 Günde 60 Proje" adlı brifingi dinledi. Bakan Ağbal, yapılan yatırımlardan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i tebrik ederek, "Çok kısa bir zamanda ciddi işler yapılmış. Çok mutlu oldum. Çok profesyonel çalışmalar gerçekleşmiş. En önemlisi kayak merkezlerimizde kalıcı eserler var. İnşallah daha da gelişir. Çünkü Türkiye kazanıyor. Mehmet Sekmen Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten Palandöken Dağı bizim için bir nimettir. Bu alanları profesyonel olarak yönetmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi bu yolda önemli çalışmalar yapıyor. İnşallah çok daha büyük işler yapılacak" dedi. Başkan Mehmet Sekmen de, Bakan Ağbal'ın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Palandöken Dağı'nın çehresi değişiyor. İnşallah oluşturulan kurumsal markalarla daha çok yabancı ve yerli turist bölgemize gelecek. Kış turizminde dünyanın en iyi olanaklarına sahip merkezlerden biriyiz. Özelleştirme İdaresi'nden devraldığımızdan bugüne kadar geçen çok kısa sürede büyük işlere imza attık. İnşallah Hükümetimizin de destekleriyle Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'ne daha büyük yatırımlar gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Snowdora'da gerçekleşen sunumun ardından Bakan Ağbal, Başkan Sekmen ile birlikte küre kafeye çıktı. Palandöken'in eşsiz manzarasında şehri inceleyen Bakan Ağbal, günün anısına Palandöken yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Ağbal'a ziyaretinde, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de eşlik etti.

