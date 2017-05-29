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Bakan Ağbal: '80 milyar lirayı yapılandırdık'
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Bakan Ağbal: '80 milyar lirayı yapılandırdık'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanununa vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, 'Kasım ayı içinde çok yoğun bir tahsilat yaptık. Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanununa vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Kasım ayı içinde çok yoğun bir tahsilat yaptık. Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu ve Mevcut Yapılandırma Kanununa ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Ağbal, 6736 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanununa vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Kasım ayında başvuruları aldık. Çok yoğun bir başvuru oldu o dönemde. Kasım ayı içinde çok yoğun bir tahsilat yaptık. Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı. Sosyal Güvenlik Kurumuna da 1 milyon 636 bin başvuru aldık. 41.7 milyar lirayı bu kanun çerçevesinde yapılandırdık. Yapılandırılan tutarların içerisinde en büyük pay 4.8 milyon mükelleften alınan 7.5 milyon başvuru ve 55.6 milyar lira ile kesinleşmiş alacaklara ait. Yapılandırılan toplam tutar 80.4 milyar lira, burada matrah arttırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi diğer hususlarda var. Ama kesinleşmiş alacaklara isabet eden tutar 55.6 milyar lira. 721 bin 500 mükellefimizde matrah ve vergi arttırımı yükümlerinden yararlandı. Bu mükelleflerimizin beyanları üzerine 16.6 milyar lira vergi tahakkuk ettirmiş olduk. Vergi dairelerimiz Kasım ayında 11.3 milyar lira, 31 Aralık itibariyle de 12.3 milyar lira tahsilat yaptı. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerimizin diğer tahsilatları, gümrük önemli bir idare. Gümrük idaremizin yapmış olduğu tahsilatlarla birlikte tahsil ettiğimiz tutar 13.7 milyar lira, SGK'nın tahsilatlarıyla birlikte yaklaşık 16.7 milyar lira oldu. Bu rakamlar 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle tahsil etmiş olduğumuz rakamlardır" ifadelerini kullandı.
(Benan Özben - Mustafa Apaydın /İHA)

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