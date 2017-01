09.01.2017 11:34 Bakan Ağbal: '30 yıldan fazla çalışılmışsa kişiye emekli ikramiyesini vereceğiz'

Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldığı bir televizyon programda ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ağbal, emeklilik ile ilgili yapılacak düzenlemelere değinerek, "30 yıldan daha fazla süre ile çalışan devlet memurları Anayasa Mahkemesi kararından sonra kaç yıl çalışmışlar ise o yıla tekabül eden emekli ikramiyesini alabilecekler. Geçmişte emekli olup ta 30 yıldan fazla çalışanların emekli ikramiyesinin nasıl ödeneceği konusuydu. Bu konuda vatandaşların başvurusu üzerine yargı da devam eden bir süreç var. Biz yargıda devam eden sürecide dikkate alarak bir yasal düzenleme yapmak istiyoruz. Şuanda Genel Kurul'da. Bu yapmış olduğumuz düzenleme ile geçmişe dönük hangi yılda emekli olunmuşsa olunsun bir şekilde 30 yıldan fazla çalışılmışsa kişiye doğrudan doğruya güvenlik kurumuna müracaat etmesi halinde emekli ikramiyesini vereceğiz. Yaklaşık 400 bin emeklimizi ilgilendiren bir düzenleme. 31 bin vatandaşa Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) yargı kararına bağlı olarak ödemeleri yaptı. Geride kalan önemli sayıda vatandaşımız ile ilgili ödemeleri de yapacağız" şeklinde konuştu.



"Yüzde 30'luk artışı dikkate alan bir çalışma yapacağız"



Bakan Ağbal, asgari ücrete ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bütçemizde 7.8 milyar liralık bir ödenek ön gördük. Bu 2016'dan devam eden ödemeleri de kapsıyor. Hesaplamalarımıza göre 2017 yılında asgari ücret desteğini devam ettirmemizin 12 aylık maliyeti 7.8 milyar lira. Önümüzdeki günlerde ne kadar bir asgari ücret desteği vereceğimizi kamuoyu ile paylaşacağız. İş verenden öte yaklaşık 14 milyon çalışanımız var. Bu düzenlemeden 9 milyonun üzerinde çalışanı istihdam eden iş verenimiz yararlanacak. 2016 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam gelmişti. 2017 yılında asgari ücret desteği verirken yüzde 30'luk artışı dikkate alan bir çalışma yapacağız."



"Bankalarımız işletmelerimize kredi verdiklerinde karşılaşabilecekleri riski hazine olarak biz üstleniyoruz"



Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu'na 25 milyar lira tutarında bir bakdi teminat veriliyor" diyen Bakan Ağbal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Bu nakdi teminat sayesinde bankalarımız önümüzdeki süreçte bütün işletmelerimize yaklaşık 250 milyar lira tutarında kredi açma imkanına kavuşuyor. Burada yapmış olduğumuz düzenlemenin getidiği fayda ne? Bankalarımız işletmelerimize kredi verdiklerinde karşılaşabilecekleri riski hazine olarak biz üstleniyoruz. 3 yıllık bir süreçte kamu maliyesine 17.5 milyar liraya kadar varan bir maliyet geliyor. Bu düzenlemenin ekonomide getireceği etki çok önemli."



"Bankalarımız geçmiş sicil kayıtlarında yer alan bir takım olumsuz kayıtları dikkate almadan bu kayıtları kullanmadan doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek"



Bakan Ağbal, sicil affına değinerek, "Sicil dediğimiz konu bankalar, finansman kuruluşları bir esnafımıza kredi verirken geçmişte ki bankalarla olan ilişkilerine bakıyor. Önemli bir düzenleme yapıyoruz. Düzenlemede bankalarımız geçmiş sicil kayıtlarında yer alan bir takım olumsuz kayıtları dikkate almadan bu kayıtları kullanmadan doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek, bankacılık işlemeleri yaptırabilecek. Burada koşul şu bu durumda olan vatandaşımız yada esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak yada 6 ay içinde bunları ödeyecek" açıklamasında bulundu.



"Bir engelli vatandaşımıza bakan yakın akrabasına biz bu desteği veriyoruz"



Bakıma muhtaç engellilere yönelik düzenlemeye ise Bakan Ağbal, "Hükümetimiz döneminde engelli vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda sosyal programı hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımızın bakımı için bütçeden destek veriyoruz. Yaklaşık 400 bin vatandaşımız yıllık 6 milyar liralık bir bütçe ile bu imkandan yararlanıyor. Bir engelli vatandaşımıza bakan yakın akrabasına biz bu desteği veriyoruz. Yaklaşık asgari ücret düzeyinde bir destek" değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Ağbal, bireysel emeklilik ile ilgili teknik bir düzenleme yapıldığını kaydederek, "Zorunlu bireysel emeklilik sistemleri yaygınlaştırılıyor. Bu sistem Türkiye'de tasarruf oranlarının yukarıya çekilmesi için son derece önemli bir katkı yapılacak" dedi.



"At yarışlarının da varlık fonuna devredilmesi var"



Bakan Ağbal, Milli Piyango'nun varlık fonuna devredilecek olmasına ilişkin şunları kaydetti:



"Varlık fonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Varlık fonunu kurarken zaman içinde bir takım varlıkların devrini ön gördük. Burada kamuoyunda öne çıkarılan konu milli piyangonun lisansının varlık fonuna devredilmesi. Halbuki Kanun Hükmünde Kararname'de At Yarışları'nın da varlık fonuna devredilmesi var. İkisini bir bütün olarak düşünmek lazım. Amacımız Milli Piyango lisansı ve At Yarışları lisansını Türkiye Varlık Fonu'na devretmek suretiyle burada bir varlık oluşturmak. Bu fonu kurtuk, bir kaynak oluşturacağız. Onu kullanmak suretiyle Varlık Fonu'nun amacına ulaşacağız."