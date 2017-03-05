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Bakan Ağbal: 16 Nisan, 15 Temmuz'dur bunu unutmayın
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Bakan Ağbal: 16 Nisan, 15 Temmuz'dur bunu unutmayın

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Akyazı ilçesinde katıldığı açık hava mitinginde, '16 Nisan, 15 Temmuz'dur bunu unutmayın' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Akyazı ilçesinde katıldığı açık hava mitinginde, "16 Nisan, 15 Temmuz'dur bunu unutmayın" dedi.
Türkiye'de 12 Eylül darbesi sonrası yapılan anayasa oylamasında çoğunluk bir oyla hayır diyerek tek belde olan Akyazı ilçesinin Topaağaç Mahallesinde, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi ilk açık hava mitingi Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla yapıldı. Mehteran takımın gösterisiyle başlayan program, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü görüntüleri ile devam etti.
Çok sayıda kişinin katıldığı açık hava mitinginde konuşma yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Rabbim, bu referandum sürecinde Topağaç'tan başlattığımız bu mübarek yolculuğu inşallah bereketli eylesin. Rabbim sözümüzün başını evet eylesin, sözümüzün ortasını evet eylesin. 12 Eylül sonrası yapılan anayasa oylamasında sizler büyük bir meydan okumayla hayır dediniz. O anayasa cunta anayasasıydı ve siz yürekli Topağaç'lılar olarak hiç tereddüt etmediniz ve ona hayır dediniz. Topağaç bir defa daha destan yazacak, bir defa daha tarihe geçecek, halkın anayasasına Allah'ın izniyle yüzde 100 evet diyecek. Gençlerimize, çocuklarımıza çok daha müreffeh bir Türkiye'yi sağlayacak önemli bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Bu anayasa değişikliği artık vesayet makamlarını, vesayet odaklarını bir defa daha asla geri dönülemeyecek şekilde tarihin çöpüne atıyor. Artık seçim bittikten sonra millet sözünü söyledi ama asıl sözü biz söyleyen bütün güç odakları ne olacak artık o oyunlarını oynayamayacaklar. Her defasında sandığa gidiyoruz, sandıkta oylarımızı kullanıyoruz ve diyoruz ki bu memleketi yönetecek kadroları biz belirleyelim. Ama mevcut sistemde böylemi oluyor, 7 Haziran'da gördük, sandıklar açıldığı zaman bir takım sıkıntılar çıktı. Onun için 16 Nisan'da yapılacak referandumda o hayır diyen grubun hepsi, vesayet odaklarının kalıntıları. Allah'ın izniyle referandumda vereceğimiz oylarla yani diyeceğimiz evetlerle bütün vesayet odaklarını sandığa inşallah gömeceğiz" dedi.
Bakan Ağbal, "Rabbim bu hainlerin oyunlarına karşı bu milleti muzaffer eylesin. 16 Nisan, 15 Temmuz'dur bunu unutmayın. 16 Nisan'da sandığa gittiğimizde hatırlayacağımız tek bir şey var, 15 Temmuz gecesinde bu millete yapılmaya çalışılanlar. Onları hatırlayacağız, onlarla beraber inşallah sandığa gideceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sakarya'dan ayrıldı.
(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek / İHA)

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