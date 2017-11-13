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Bakan açıkladı: Yapılandırmadan ne kadar tahsil edildi ?
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Bakan açıkladı: Yapılandırmadan ne kadar tahsil edildi ?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Bugüne kadar bütün bu 6736 ile 7020 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında 31 milyar lira tahsil etmiş durumdayız' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugüne kadar bütün bu 6736 ile 7020 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında 31 milyar lira tahsil etmiş durumdayız" dedi.
Bakan Ağbal, TBMM Genel Kurulunda Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı. Yaptığı konuşmada 6736 ve 7020 sayılı kanunlar çerçevesinde önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Ağbal, "2016'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından o günlerin ortamında en acil ve en ivedi konu olarak görüp bu konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz kanunu Meclise sevk ettik ve o tarihe kadar olan bütün borçların 36 aya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Daha sonra 7020 sayılı Yasa ile de geçmişte buna müracaat edememiş olanlarla ödemelerini aksatanlar için bir defa daha bir imkân getirdik. Şu anda bu anlamda taksit ödemeleri devam ediyor. Şu ana kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık bir yapılandırma yaptık. Şu ana kadar tahsil ettiğimiz 6736 kapsamındaki tahsilat tutarı 22,5 milyar lira. Şu ana kadar -ki yaptığımız tahsilatı baştaki tahakkuka bölerseniz- tahakkuk tahsilat oranı yüzde 28 civarında. Bu, şu ana kadarki yapılan toplam tahsilat. Taksitler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Ağbal şöyle konuştu:
"7020 sayılı Yasa kapsamında da 13,7 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Bu kanun kapsamında da şu ana kadar 1,6 milyar lira tahsilat yaptık. Şu ana kadarki peşin ödeme ve taksitlerden elde ettiğimiz 1,6 milyar lirayı esas alırsak tahsilat oranı yüzde 11,88. Tabii daha 3'üncü, 4'üncü taksitleri aldık. Daha başlardayız. Bunların önümüzdeki aylarda devam etmesini bekliyoruz. Şundan emin olun, gerçekten tahakkuk tahsilat oranlarını, vatandaşımızın bu borçlarını ödemesini takip ediyoruz, yani bu konularda herhangi bir sorunla karşılaştığımız takdirde tabii ki vatandaşımız bakımından önemli her türlü tedbiri her zaman için alırız. Bugüne kadar bütün bu 6736 ile 7020 sayılı kanunlar kapsamında da 31 milyar lira tahsil etmiş durumdayız."
(Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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