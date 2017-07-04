Bakan açıkladı: Kontrol altına alınmayan yangın yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu anda kontrol altına alınmayan bir yangının olmadığını belirterek, ormanlarda yanan alanların başka maksatla kullanılmadığını, 1 yıl içerisinde yeniden ağaçlandırıldığını ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu anda kontrol altına alınmayan bir yangının olmadığını belirterek, ormanlarda yanan alanların başka maksatla kullanılmadığını, 1 yıl içerisinde yeniden ağaçlandırıldığını ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 'Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi Açılış Toplantısı' öncesi basın mensuplarının orman yangınlarına ilişkin sorularını cevapladı. Eroğlu, son zamanlarda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde çok sıcak bir iklim sürdüğünü hatırlatarak, özellikle rüzgarların etkisiyle Antalya'da, İzmir'de, Çanakkale'de yangınların sayısının arttığını kaydetti. Teşkilatlarının cesaretle bunun üzerine giderek yangınları söndürdüğünü ifade eden Eroğlu, "Denizli'de yangın çıktı, o da kontrol altına alındı. Kontrol altına alınmayan yangın yok" şeklinde konuştu.

Sigara izmaritleri yüzünden de yangınların çıktığının altını çizen Eroğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İnsanların canlarını dişine takarak bir çalışma gösterdiğine vurgu yapan Eroğlu, "Milletimiz pikniklerde ateşlerini söndürsün. Cam kırıklarını atmasın. İtinalı davransın. Güçlü bir ekibimiz var sadece Türkiye değil komşu ülkelere de yardım ediyoruz. En son Kıbrıs'a yardım ettik. Şu anda kontrol altına alınmayan bir yangın yok" diye konuştu.



"UZAY ÜSSÜ GİBİ BİR YANGIN HAREKET MERKEZİ VAR"

Orman yangınlarının dışında ziraat yangınlarına müdahale ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"3 günde çıkan yangın sayısı çok fazla. Bu arada ziraat yangınları da oluyor. Mecburen insani maksatlarla onlara da müdahale ediyoruz. Vatandalar anız ve ateş yakıyor. Çer çöpü yakayım derken rüzgarla beraber en yakın ormana sıçrıyor. Bu da ciddi orman yangınlarına sebep oluyor. Mesela 30 Haziran Cuma günü 18 yangın çıktı; ziraat yangını ise 30 tane. 2 Temmuz'da 23 tane orman, 23 tane de ziraat yangını. Orman yangını kadar ziraat yangınına da dikkat ediyoruz. Bazen ziraat tarla yangınları orman yangını gibi gösteriliyor. Bunun bizimle alakası yok. Şu an en ileri teknolojiye sahip teşkilat Orman ve Su İşleri Bakanlığının Orman Müdürlüğüdür. Uzay üssü gibi bir yangın hareket merkezi var. Odamdan bir yangın uçağının, bir helikopterin neredeyse koordinatlarını takip edecek teknolojiye sahibiz. Yoksa bunlarla baş etmek mümkün değil."



"YANAN HİÇBİR ALANI BAŞKA MAKSATLA TAHSİS ETMİYORUZ"

Eroğlu, bir gazetecinin, "Ormanlarda yanan alanlarla ilgili ne tür ne tür çalışmalar yapılıyor?" şeklindeki sorusuna, "Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz, bunu 1 yıl içinde ağaçlandırıp vatandaşa gösteriyoruz. Türkiye'de orman varlığı azalmıyor, artıyor. Ağaçlandırmada ilk 3'e giren ülkeyiz" cevabını verdi.

(Benan Özben - Burak Altun / İHA)