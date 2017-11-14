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Bakan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na fena faka bastı
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Bakan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na fena faka bastı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi ithal edilecek etlerin besmelesiz kesilmesi gibi bir durum yok. Ayrıca Sırbistan'dan gerçekleşmiş bir ithalat söz konusu değildir' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi ithal edilecek etlerin besmelesiz kesilmesi gibi bir durum yok. Ayrıca Sırbistan'dan gerçekleşmiş bir ithalat söz konusu değildir" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin bugünkü grup konuşmasında, et ithalatı ve tarım politikası konusunda söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun doğru olmayan iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirip, olumsuz algı oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Fakıbaba, "Çeşitli vesilelerle bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etmemize rağmen, aynı iddialarını bilerek ve kasıtlı olarak sürdürmeye çalışması iyi niyetli bir yaklaşım değildir" dedi. Bakan Fakıbaba, ithal edilen ya da edilecek sığırların kesimi, parçalanması ve paketlenmesi gibi sağlık muayene işlemlerinin bakanlık tarafından resmi olarak görevlendirilmiş veteriner hekimlerin gözetiminde ve İslami usullere göre yapıldığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi ithal edilecek etlerin besmelesiz kesilmesi gibi bir durum olmadığını belirten Fakıbaba, "Sırbistan'dan gerçekleşmiş bir ithalat söz konusu değildir. Gerçekleşse dahi bu şartlar çerçevesinde yapılacaktır" dedi.

"İDDİALAR HEZEYAN"
Kılıçdaroğlu'nun, ülkenin bir tarım politikasının olmadığı, cep doldurma politikasının olduğu şeklindeki iddiasını anımsatan Bakan Fakıbaba, "Bu iddia hezeyandan başka bir şey değildir. Zira Hükümetlerimiz döneminde verilen destekler ve yürütülen projelerle hayvan varlığımızda ciddi artışlar yaşanmıştır. 2002-2016 döneminde kırmızı et üretimimiz yüzde 179 artışla 421 bin tondan 1 milyon 173 bin tona yükselmiştir. Son 7 yılda ise, iddia edildiği gibi üretimimiz azalmamış bilakis artmıştır. 2010 yılında 11 milyon 455 bin olan büyükbaş hayvan sayımız, yüzde 24.2'lik bir artışla 2016 yılında 14 milyon 222 bine yükselmiştir. Ancak et tüketimimiz farklı sebeplerden dolayı artış göstermektedir. Bu artıştan kaynaklı ortaya çıkan arz açığının giderilmesi ve et fiyatlarının kontrol edilemez şekilde artmaması amacıyla zaman zaman ithalat yapılmaktadır. Et ihtiyacımızın yerli imkanlarla karşılanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde ciddi projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını daha ucuz ve uygun fiyattan karşılamalarını sağlamaya çalışırken diğer yandan besicimizin ve kasaplarımızın imkanlarını geliştirecek çalışmalarımız sürdürülmektedir. Ana muhalefet partisinin genel başkanlığını yürüten Kılıçdaroğlu'nun bu şekildeki beyanlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalışmasını ve bunu da alışkanlık haline getirmesini ülkemiz adına üzüntü verici bir durum olarak görüyorum" şeklinde konuştu.
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