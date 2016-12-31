Bakan açıkladı! Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adil Kullanım Kotası'yla ilgili açıklama yaptı. Arslan, "Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız" diye konuştu.

Adil Kullanım Kotası (AKK) nedir?

AKK uygulaması, Türkiye Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından zorunlu kılınmış bir uygulamadır. Ancak adil Kullanım Kotası'nın ne kadar olacağı, dolduktan sonra internet hızının ne kadar düşeceği internet servis sağlayıcısına bağlıdır.

Adil Kullanım Kotası'nın (AKK) aynı hizmet için aynı ücreti ödeyen kullanıcılar arasında hizmette kalite eşitliği yaratmaya yönelik bir uygulamadır. AKK sayesinde sizinle aynı hattı kullanan başka kullanıcıların, aşırı yükleme yaparak, sizin kullanmanız gereken bant genişliğini çalmalarının önüne geçilir, bu sayede size söz verilen internet hızını (bant genişliği) kullanmanız engellenmez.

Adil Kullanım Kotası olmayan internet paketleri de mevcuttur ancak bunların fiyatı, AKK'li muadillerine kıyasla çok daha pahalıdır. Aynı hızda bir internet aboneliğinin AKK'siz versiyonuna iki katına yakın ücret ödemeniz gerekebilir.