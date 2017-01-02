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BAKA'ya yönelik FETÖ davası başladı
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BAKA'ya yönelik FETÖ davası başladı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında merkezi Isparta'da bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) düzenlenen operasyon sonucu aralarında eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın duruşmasına başlandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında merkezi Isparta'da bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) düzenlenen operasyon sonucu aralarında eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın duruşmasına başlandı.
Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanan sanıklar eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen ile BAKA çalışanları Ali Galip B., Lokman P., Kamil Deniz D., Muhammed Muhsin V., Özer M. ve tutuksuz sanıklar Bayram A., Mehmet C. ve Sadettin D. katıldı. Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi. Eski BAKA Genel Sekteri Özen, 18 ay BAKA Genel Sekteri olarak görev yaptığını, daha önce özel ve uluslararası şirketlerde görevlerde bulunduğunu belirterek, FETÖ'nün herhangi bir toplantısına katılmadığını söyledi. Özen, 15 Temmuz günü Solo Türk ile çekilmiş fotoğraf ve görüntülerinin kişisel Facebook sayfasında paylaşmasına ilişkin, "Havacılığa ilgim var. Özel bir uçuş okulunda öğrenciyim. 13 Temmuz günü Solo Türk bir gösteri için Antalya'ya geldi. Ben de onları ziyaret ettim ve uçakla video ve fotoğraf çektirdim. Bunları Whatsapp'tan arkadaşlarıma gönderdim. Onlar bu görüntüleri kendi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca bende kendi sayfamdan paylaştım. Bu paylaşımdan 'darbeyi biliyordu' yorumlarında bulundular, bu doğru değil" dedi.
Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı'nın Martin Luter King ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i karşılaştıran bir makaleyi paylaşıp paylaşmadığı sorusu üzerine Özen, bu makaleyi bir arkadaşının paylaştığını, incelemek için makaleyi açtığını ancak paylaşmadığını, paylaşmışsa da bunu yanlışlıkla yaptığını aktardı.

"FENERBAHÇE'YE KUMPASA KARŞI PROTESTO GÖSTERİLERİNE KATILDIM"
İddianamede Özen'in BAKA'daki FETÖ yapılanmasını yok etmek için göreve geldiği yönündeki ifadeleri okuyan Mahkeme Başkanı Yazıcı, neden FETÖ üyesi kişileri tespit etmediğini sordu. Özen, "Göreve geldikten sonra gözlem yapmaya başladım. Ancak emniyet istihbarattan ve MİT'ten bana herhangi bir şey gelmedi" yanıtını verdi. Özen, Fenerbahçe'yi tuttuğunu, FETÖ'nün takımına karşı kurduğu kumpasa karşı İstanbul'daki protesto gösterilerine katıldığını da söyledi

"1 DOLAR BİR ARKADAŞIM TARAFINDAN HATIRA KALSIN DİYE VERİLDİ"
BAKA'da Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı olan tutuklu sanık Lokman P. de örgütün sohbetlerine katılmadığını söyledi. Lokman P., düzenlenen operasyonda evinde ele geçirilen 1 doların bir düğünden kendisine arkadaşı tarafından hatıra kalması amacıyla verildiğini öne sürdü. İddianamede kırmızı derece ByLock kullanıcısı olduğu yer alan Lokman P., ByLock kullanıcısı olmadığını söyledi. Sanık, 2014 yılında Bank Asya'da neden hesap açtığına ilişkin soruya ise, "Böyle bir hesap açtığımızı hatırlamıyorum" yanıtını verdi.
BAKA Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olan tutuklu sanık Ali Galip B. ise, devletin menfaatine aykırı hiçbir eylemde bulunmadığını söyledi. Daha önce örgütün sohbetlerine katıldığını ancak 17/25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmayı bıraktığını iddia eden Ali Galip B., FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan iş adamlarıyla iş görüştüğünü söyledi. Mahkeme Başkanı Yazıcı'nın daha önce FETÖ'ye ait kapatılan okullarda matematik öğretmeni olarak görev yapıp yapmadığına ilişkin soruya sanık, "Evet, yaptım" cevabını verdi.
Duruşmada söz alan diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti, duruşmanın sonunda tutuklu sanıklardan Özer M.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Mart 2017 tarihine ertelendi.

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