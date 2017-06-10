Bahreyn Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Bahreyn Dışişleri Bakanı kabulü yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. (Alper Korkmaz / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.