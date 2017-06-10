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Bahreyn Dışişleri Bakanını kabul etti
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Bahreyn Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Bahreyn Dışişleri Bakanı kabulü yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
(Alper Korkmaz / İHA)

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