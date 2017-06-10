Bahreyn Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Al-Khalıfa'ya kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Al-Khalıfa'ya kabul etti. Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halıd Bın Ahmad Bın Muhammad Al-Khalıfa saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere kalabalık bir araç konvoyu eşliğinde Tarabya'daki Huber Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al-Khalıfa'yı kabul etti. (Alper Korkmaz / İHA)
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