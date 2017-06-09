Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife yarın Türkiye'ye geliyor

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Mohammed El Halife, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Mohammed El Halife, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilerek, konuk Bakan El Halife'nin ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü bildirildi. Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife ile yapılacak görüşmelerde bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

(Pelin Üzek / İHA)