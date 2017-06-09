Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife yarın Türkiye'ye geliyor
Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Mohammed El Halife, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Mohammed El Halife, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilerek, konuk Bakan El Halife'nin ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü bildirildi. Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife ile yapılacak görüşmelerde bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi. (Pelin Üzek / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.