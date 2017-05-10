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Bahçeli yönetim seslendi, o isim okuldan atıldı
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Bahçeli yönetim seslendi, o isim okuldan atıldı

Ege Üniversitesinde 2 sene önce iki grup arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında üniversite yönetimine seslenmesinin ardından okuldan atıldı.

Ege Üniversitesinde 2 sene önce iki grup arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında üniversite yönetimine seslenmesinin ardından okuldan atıldı.
Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ege Üniversitesinde 2 sene önce iki grup arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo'nun devam eden öğrenciliğini dün partisinin grup toplantısında dile getirerek eleştirmişti. Grup toplantısında Bahçeli, Nurullah Semo'yu kastedip, "Teröristlerin öğrencilikle bağını kesmesini bekliyor ve istiyoruz" diyerek Ege Üniversitesi yönetimine seslendi. Bunun ardından Ege Üniversitesi disiplin kurulu, halen yargılandığı olaydaki suçlamalardan dolayı Nurullah Semo'yu oy birliğiyle okuldan attı.
2015 yılında Ege Üniversitende çıkan kavgada Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasından tutuklanan ve yargılanması devam edilen Nurullah Semo'nun soruşturması Ege Üniversitesinin eski rektörü Prof.Dr. Candeğer Yılmaz döneminde açılmış ve daha sonra göreve gelen Prof.Dr. Cüneyt Hoşcoşkun döneminde de devam etmişti. Prof.Dr. Hoşcoşkun döneminde görüşülmek için kurula gönderilen dosya, kurul toplanamadığı için görülememiş ve Semo'nun öğrenciliği devam ettirilmişti. Bu durum medyada büyük tepki çekerken geçen hafta medyada yer alan Semo'nun okuldan atıldığı haberleri üzerine Ege Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yapmak zorunda kalarak haberleri yalanlamıştı. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında sarf ettiği sözlerin ardından halen yargılandığı olaydaki suçlamalardan dolayı Nurullah Semo oy birliğiyle okuldan attı.

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