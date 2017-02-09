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Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
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Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan açıklamalar yaptı. Bahçeli, dün ve bugün El Bab'da şehit olan askerimizin ailelerine başsağlığı diledi.

MHP lideri Bahçeli twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan askerlerimizle ilgili, "El Bab'ta dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum." dedi.

Bahçeli, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

8-9 Şubat 1969'da milletimizin temiz sinesinden Üç Hilal sancağı tıpkı güneş gibi doğarak yükseldi.48 yıl önce MHP ebedi yürüyüşüne başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi kaynağını Ötüken'de bulmuş, anlamını Türk-İslam Ülküsünde görmüş bir Türk destanı, akıl ve ahlak burcudur. Dile kolay,tam 48 yılı geride bıraktık. Acılarla, şehadetlerle, yüksek bir fedakarlık ve anıtlaşmış aidiyet gururuyla on yılları göğüsledik.

Kendi yolumuzu kendimiz açtık, engelleri gün gün aştık. Sürekli ufuk ötelerini düşünerek, bir adım ötesini düşleyerek bugünlere geldik. Mağduriyetler imanımıza çarptı, mahkûmiyetler heyecanımıza çarpıldı. Eziyet, işkence, ihanet ve yokluklar duruşumuzla dağıldı, parçalandı.

TÜRKLÜĞÜ YIKILMAZ KALE BİLDİK

Ülkücü olmanın zor, Ülkücü kalabilmenin daha zor olduğunu bilerek ülkülerimizi sevda, ülkemizi bayrak, Türklüğü yıkılmaz kale bildik. Başaramaz dediler, güldük geçtik. Yenilir, yılarlar dediler; hiç oralı olmadık. Biliyorduk, kutlu bir davada erimek herkesin harcı değildir.

Varlığımızı Türk'lüğün bekasına adadık. Dedem Korkut olduk söz söyledik,akıncı olduk serhatlerden parladık, destan olduk yıllarca anlatıldık.

VAR OLUŞ KAVGASI VERİYORUZ

48 yıldır haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 48 yıldır onurla, milletimizle omuz omuza var oluşumuzun kavgasını veriyoruz.

48 yıldır nice badirelere uğradık. Ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, işbirlikçi niyet bizi durduramadı.Bundan sonra da durduramayacaktır. Türklüğün kervanı asırlar evvel yola koyuldu. 48 yıl önce siyasallaşıp toplumsallaştı. Sonsuza kadar da bu ülkü kervanı yoluna devam edecek.

MHP EBEDİYETE KADAR VARDIR

Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da, fitneciler hiç durmayıp aleyhimize propaganda yapsalar da, evet, MHP ebediyete kadar vardır.

Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Ayrıca El Bab'ta dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum.

Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin hayır duası ve MHP'nin desteği terörizmin peşine düşen,demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeşlerimledir.
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