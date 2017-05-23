Bahçeli: Sorun var demektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Millet kavrulmuş, adalet kavrulmuş ama 'Kavurmacı'lar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun vardır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millet kavrulmuş, adalet kavrulmuş ama 'Kavurmacı'lar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun vardır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "FETÖ ile mücadelede kafa karışıklığına, sırtını sağlama almış hatırlı kişilerin korunmasına gerek yoktur. Eğer bu olursa milli vicdanda derin yaralar açılacaktır. Şunun yakınıydı, bunun damadıydı dememek, eğer suçu varsa gözünün yaşına bakmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

